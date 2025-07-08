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Arda Güler'in hesabına 1 milyon euro! Verilen söz ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler&#039;in hesabına 1 milyon euro! Verilen söz ortaya çıktı
Arda Güler, Real Madrid, Florentino Perez, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ve PSG ile karşılaşacak olan Real Madrid'de futbolculara verilen söz ortaya çıktı. Şampiyonluk halinde Arda Güler'in kazancı katlanacak...

İspanyol devi Real Madrid'de yaşanan teknik direktör değişikliği milli futbolcu Arda Güler'in adeta geleceğini değiştirdi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda oldukça başarılı bir performans ortaya koyan milli yıldızın, ligde ve Avrupa'da yapacakları ise şimdiden futbolseverleri heyecanlandırdı.

ADETA YILDIZLAŞTI

Xabi Alonso ile birlikte süre almaya başlayan Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan 5 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, Borussia Dortlmund ile oynanan çeyrek final maçında yaptığı iki asistle yıldızlaştı.

Öte yandan, Real Madrid'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şampiyonluk için futbolcularına önemli bir bonus sözü verdiği ortaya çıktı.

Arda Güler'in hesabına 1 milyon euro! Verilen söz ortaya çıktı - 1. Resim

HER FUTBOLCUYA 1 MİLYON EURO

İspanyol basınından Diario AS’ye göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, turnuvayı kazanmaları halinde her Real Madrid oyuncusuna 1 milyon euro bonus ödeneceğini söyledi. Perez’in önerdiği bonusun, Real Madrid’in yarışmadan elde edeceği kazançlara ek olacağı vurgulandı.

Böylece şampiyonluk durumunda Arda Güler’in başarılı performansı da maddi ödülle taçlandırılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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