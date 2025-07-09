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Passolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek? TFF stadyumlara giriş yönetmeliğinin değiştiğini duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Passolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek? TFF stadyumlara giriş yönetmeliğinin değiştiğini duyurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig maçlarına giriş prosedürlerinde köklü bir değişikliğe giderek, taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Passolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek, stada kimlikle mi girilecek merak ediliyor.

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, uzun süredir devam eden Passolig sistemi yerini daha güncel ve teknolojik bir çözüme bırakıyor. Peki, Passolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek, stada kimlikle mi girilecek?

Passolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek? TFF stadyumlara giriş yönetmeliğinin değiştiğini duyurdu - 1. Resim

PASSOLİG İPTAL Mİ OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonundan itibaren stadyumlara girişte yeni bir dönemi başlatacağını duyurdu. Passolig sisteminin yerini, çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına yüklenen elektronik biletler alacak.

Dolayısıyla Passolig kartlarının kullanımının kademeli olarak sona ermesi planlanıyor. Resmi açıklamalara göre, Passolig iptal edilmiş değil ancak yeni sistemle birlikte klasik Passolig uygulamasına son verilecek.

Passolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek? TFF stadyumlara giriş yönetmeliğinin değiştiğini duyurdu - 2. Resim

MAÇLARA NASIL GİRİLECEK?

Yeni sezonla birlikte taraftarlar, maçlara çipli kimlik kartlarına yükledikleri elektronik biletlerle giriş yapabilecek. Bu sistemle bilet satın alma ve stadyuma giriş süreçleri daha kolay ve hızlı hale gelecek.

Taraftarlar, biletlerini anlaşmalı bilet satış firmalarından temin ettikten sonra elektronik bileti kimlik kartlarına yükleyerek, stadyum kapılarında kimlik kartlarını kullanarak maça giriş yapacaklar.

Passolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek? TFF stadyumlara giriş yönetmeliğinin değiştiğini duyurdu - 3. Resim

MAÇLARA KİMLİKLE Mİ GİRİLECEK?

2025-2026 sezonundan itibaren maçlara giriş için çipli T.C. kimlik kartları kullanılacak. TFF kimlik kartları üzerinden elektronik biletlerin yüklenmesiyle taraftarların stadyumlara erişiminin kolaylaşacağını belirtti.

Passolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek? TFF stadyumlara giriş yönetmeliğinin değiştiğini duyurdu - 4. Resim

PASSOLİG NE OLACAK?

Passolig sistemi 2014 yılından beri Türkiye’de stadyumlara girişte kullanılan elektronik biletleme sistemi olarak görev yapıyordu. TFF'nin yeni düzenlemesiyle Passolig, yerini daha teknolojik ve pratik bir çözüm olan kimlik kartına entegre bilet sistemine bırakacak.

Passolig kartlarının kullanımı 2025-2026 sezonundan itibaren sona ererek taraftarlar yeni sisteme geçiş yapacak.

Passolig iptal mi oldu, maçlara nasıl girilecek? TFF stadyumlara giriş yönetmeliğinin değiştiğini duyurdu - 5. Resim

MAÇLARA NEYLE GİRİLECEK?

Gelecek sezondan itibaren maçlara giriş, Passolig kartları yerine elektronik bilet yüklenmiş çipli T.C. kimlik kartları ile sağlanacak. Kulüpler ise bilet satışında anlaşmalı oldukları firmalarla birlikte satış ve giriş koşullarını belirlemeye devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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