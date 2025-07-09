Hollanda - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 13:21 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 13:21 - Güncelleme:

2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı, 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Filenin Sultanları, turnuvanın güçlü ekiplerinden Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Hollanda - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları maçı hangi kanalda sorgulanıyor.

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılı itibarıyla VNL’de sergilediği performansla yine takdir topluyor. Geride kalan 8 maçta 7 galibiyet alarak zafere adım adım ilerliyor. Peki, Hollanda - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? HOLLANDA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta karşılaşmaları kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı bu akşam sahne alıyor. Hollanda - Türkiye voleybol maçı 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak. FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA? Filenin Sultanları maçı bu akşam TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, maçı ücretsiz şekilde canlı izleyebilecek. 2025 Voleybol Milletler Ligi Hollanda - Türkiye karşılaşması için geri sayım başladı. İlgili Haber Filenin Sultanları maçları ne zaman? FIVB Milletler Ligi 3.haftasında heyecan dorukta! MİLLETLER LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU 2025 Brezilya 23 İtalya 22 Polonya 21 Türkiye 19 Japonya 18 Çin 15 Almanya 14 ABD 11 Çek Cumhuriyeti 10 Dominik Cumhuriyeti 9 İlgili Haber Filenin Efeleri Bulgaristan'ı set vermeden geçti! FİLENİN SULTANLARI VNL 2025 MAÇ TAKVİMİ 9 Temmuz Çarşamba: Hollanda - Türkiye (21.30)

11 Temmuz Cuma: Çekya - Türkiye

12 Temmuz Cumartesi: Türkiye - İtalya

13 Temmuz Pazar: Sırbistan - Türkiye İlgili Haber Sinead Jack-Kısal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ilk kez yer alacak!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan