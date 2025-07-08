Sinead Jack-Kısal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ilk kez yer alacak!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilk kez davet edilen Sinead Jack-Kısal, kariyeri ve özel hayatıyla sporseverlerin merak konusu haline geldi. Sinead Jack-Kısal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi sorgulanmaya başlandı.

Uzun süredir Türkiye'de forma giyen ve Türk statüsünde mücadele eden deneyimli orta oyuncu, bu kez Filenin Sultanları ile sahaya çıkacak. Başarılı performansı ile dikkat çeken Jack-Kısal’ın voleybol geçmişi kadar kişisel yaşamı da ilgi görüyor. Peki, Sinead Jack-Kısal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi?

SİNEAD JACK KISAL KİMDİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosuna ilk kez dahil edilen Sinead Jack Kısal orta oyuncu pozisyonunda görev yapan başarılı bir voleybolcu. Kariyerine 2010 yılında Polonya ekibi AZS Bialystok’ta başlayan Jack-Kısal, zamanla Avrupa ve Asya’daki önemli takımlarda forma giydi.

Sırbistan’da Uralockha-NTMK Ekaterinburg, Türkiye’de Galatasaray HDI Sigorta ve İlbank, Japonya’da Denso Airybees, Polonya’da Chemik Police ve İtalya’da Megabox Del Savio Vallefoglia gibi kulüplerin kadrosunda yer aldı.

Sinead Jack Kısal 2022 yılından itibaren Eczacıbaşı Dynavit takımında forma giymektedir. Türkiye’de Sultanlar Ligi’nde Türk statüsünde mücadele eden Sinead Jack Kısal voleybol kariyerini uzun yıllardır uluslararası seviyede başarıyla sürdürüyor.

SİNEAD JACK KISAL ASLEN NERELİ?

Sinead Jack Kısal 8 Kasım 1993 tarihinde Karayipler’de yer alan Trinidad Tobago’da dünyaya geldi. Sinead Jack-Kısal Türk vatandaşlığı almasıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giymeye hak kazandı.

SİNEAD JACK KISAL KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Sinead Jack Kısal 31 yaşındadır. Kariyerine küçük yaşta başlayan Sinead Jack Kısal birçok önemli başarıya imza atmış ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynama fırsatı bulmuştur.

SİNEAD JACK KISAL EVLİ Mİ?

Sinead Jack-Kısal 2019 yılında kendisi gibi voleybolcu olan Murathan Kısal ile evlenmiştir. Evlilik sonrası Türk vatandaşlığı alan Sinead Jack Kısal eşinin soyadını alarak kariyerine bu isimle devam etmiştir.

SİNEAD JACK KISAL BAŞARILARI

Kulüp Başarıları

•⁠ ⁠2013 - 2014 CEV Kupası – Gümüş Madalya

•⁠ ⁠2014 - 2015 CEV Challenge Kupası – Gümüş Madalya

•⁠ ⁠2015 - 2016 Rusya Ligi – Gümüş Madalya

•⁠ ⁠2016 – 2017 Türkiye Ligi – Gümüş Madalya

•⁠ ⁠2016 – 2017 CEV Kupası – Bronz Madalya

•⁠ ⁠2020 – 2021 Polonya Ligi – Altın Madalya

•⁠ ⁠2020 – 2021 Polonya Süper Kupası – Gümüş Madalya

Bireysel Başarılar

•⁠ ⁠2013 Kuzey Amerika Şampiyonası – En İyi Orta Oyuncu

•⁠ ⁠2017 Pan Amerika Kupası – En İyi Orta Oyuncu

•⁠ ⁠2018 Orta Amerika ve Karayipler Kupası – En İyi Orta Oyuncu

•⁠ ⁠2018-2019 Japonya Süper Ligi – En İyi Orta Oyuncu

•⁠ ⁠2019-2020 Japonya Süper Ligi – En İyi Orta Oyuncu