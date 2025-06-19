Zehra Güneş neden gözlük takıyor, gözüne ne oldu? Türkiye'nin voleybol maçı sırasında dikkat çekti

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi Zehra Güneş 2025 Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti karşısına gözlükle çıkınca dikkatleri üzerine çekti. Performansıyla takdir toplayan başarılı orta oyuncunun kullandığı koruyucu gözlük voleybolseverler arasında merak uyandırdı. Maç sırasında yaşanan detayın arkasında ise antrenmanda yaşadığı talihsiz bir sakatlık olduğu ortaya çıktı. Zehra Güneş neden gözlük takıyor, gözüne ne oldu soruları maç sonrası merakla araştırılmaya başlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, 2025 FIVB Milletler Ligi karşılaşmalarında gözlükle sahaya çıkınca dikkatleri üzerine çekti. Dominik Cumhuriyeti maçında koruyucu gözlük kullanan başarılı orta oyuncunun bu tercihi, milyonlarca voleybolsever tarafından merak konusu oldu.

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN GÖZLÜK TAKIYOR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş’in 2025 Milletler Ligi karşılaşmalarında gözlükle sahaya çıkması dikkat çekti. Dominik Cumhuriyeti ile oynanan mücadelede gözlükle yer alması, hem tribünlerde hem de sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Performansıyla göz dolduran başarılı oyuncunun, antrenmanda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle koruyucu gözlük kullanmaya başladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Zehra, antrenman sırasında yüzüne aldığı top darbesi sonucu göz çevresinde hassasiyet oluştuğu için gözlüğü tedbir amacıyla takıyor.

Sahada güvenliğini sağlamak adına kullanılan gözlük geçici bir önlem.

ZEHRA GÜNEŞ'İN GÖZÜNE NE OLDU?

Zehra Güneş'in gözlük takma sebebi antrenmanda yaşadığı talihsiz bir kaza var. Antrenman esnasında gelen sert topun yüzüne isabet etmesi sonucu göz çevresinde şişlik meydana gelen milli voleybolcu, koruma amaçlı özel bir spor gözlüğüyle maçlara çıkıyor.

Sağlık ekibinin önerisi doğrultusunda bu şekilde sahada yer alan Zehra'nın genel durumu iyi ve hızla iyileşiyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güneş, sevenlerine “Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim, hızla iyileşiyorum. VNL’de görüşmek üzere.” mesajını göndererek sağlık durumuna dair bilgi verdi.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde doğan Zehra Güneş, voleybol kariyerine 12 yaşında VakıfBank altyapısında başladı. Kısa sürede hem yıldız hem genç kategorilerde Türkiye şampiyonlukları elde etti. Henüz 15 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kiralık olarak forma giydi.

Ardından Beşiktaş ve VakıfBank formalarıyla gelişimini sürdüren Güneş, profesyonel kariyerinde VakıfBank A Takımı ile ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attı. Kulüp kariyerinde FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları ve birçok Türkiye Ligi, Kupa Voley ve Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

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Milli takımlar düzeyinde de büyük başarılar elde eden Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı’yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve EYOF şampiyonluğu yaşarken; Genç Milli Takım’la Avrupa üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğüne ulaştı. 23 yaş altı kategorisinde ise dünya şampiyonluğu yaşayan Zehra, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye A Milli Takımı ile mücadele etti.

2023 yılında hem Milletler Ligi hem Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Türkiye kadrosunda yer alan Güneş, her iki turnuvada da “En İyi Orta Oyuncu” seçilerek bireysel performansını da taçlandırdı. Sahadaki hırsı, yeteneği ve kararlılığıyla Türk voleybolunun simge isimlerinden biri haline geldi.