Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin voleybol maçı için geri sayım başladı

Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin voleybol maçı için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye&#039;nin voleybol maçı için geri sayım başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarına İstanbul’da devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda voleybolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden mağlup ederek turnuvadaki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Şimdi ise sırada Kanada karşılaşması var. Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2025'te ikinci hafta maçlarına İstanbul’da devam ediyor. Turnuvaya fırtına gibi başlayan ve ilk beş karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, şimdi gözünü Kanada ile oynayacağı kritik mücadeleye çevirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda binlerce taraftarın desteğiyle sahaya çıkacak olan milliler, galibiyet serisini sürdürerek final etabına avantajlı gitmeyi hedefliyor.

Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin voleybol maçı için geri sayım başladı - 1. Resim

KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi 2025 kapsamındaki ikinci hafta mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Filenin Sultanları 19 Haziran Çarşamba akşamı Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Voleybolseverler tarafından büyük bir ilgiyle beklenen Kanada-Türkiye voleybol maçı TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız kanallarından izlemek mümkün olacak.

 

Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin voleybol maçı için geri sayım başladı - 2. Resim

KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak olan VNL ikinci hafta maçı 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kanada-Türkiye voleybol maçı başlama saati ise 19.30 olacak.

Milli takım Dominik Cumhuriyeti galibiyetinin ardından Kanada-Türkiye voleybol maçına moralli çıkacak. Turnuvadaki altıncı maçına çıkacak olan Filenin Sultanları, kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin voleybol maçı için geri sayım başladı - 3. Resim

KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kanada-Türkiye voleybol mücadelesi ikinci hafta karşılaşmalarının tamamına ev sahipliği yapan İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Kanada-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı.

Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin voleybol maçı için geri sayım başladı - 4. Resim

MİLLETLER LİGİ 2025: TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL 2025 kapsamında grup aşamasında toplam 12 maça çıkacak. İlk hafta karşılaşmalarını Çin’de oynayan milliler, ikinci haftayı İstanbul’da tamamlayacak. Üçüncü ve son hafta ise Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanacak.

İkinci Hafta (İstanbul – Türkiye)

  • 18 Haziran | 19.30 – Türkiye vs. Dominik Cumhuriyeti
  • 19 Haziran | 19.30 – Türkiye vs. Kanada
  • 21 Haziran | 19.30 – Türkiye vs. Güney Kore
  • 22 Haziran | 19.30 – Türkiye vs. Brezilya

Üçüncü Hafta (Apeldoorn – Hollanda)

  • 9 Temmuz | 21.30 – Türkiye vs. Hollanda
  • 11 Temmuz | 21.30 – Türkiye vs. Çekya
  • 12 Temmuz | 20.00 – Türkiye vs. İtalya
  • 13 Temmuz | 21.00 – Türkiye vs. Sırbistan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Bakanlıktan açıklama geldi, rekor ceza kesilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS sınavı ertelendi mi? SON DAKİKA ÖSYM açıklaması bekleniyor! - HaberlerYKS sınavı ertelendi mi? SON DAKİKA ÖSYM açıklaması bekleniyor!Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilecek - HaberlerMevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilecek19 Haziran Perşembe deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi paylaşıldı - Haberler19 Haziran Perşembe deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi paylaşıldıYKS sınavında hava nasıl olacak? MGM hava durumu tahminlerini paylaştı - HaberlerYKS sınavında hava nasıl olacak? MGM hava durumu tahminlerini paylaştıReal Madrid Al Hilal maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç özeti ve skorlar - HaberlerReal Madrid Al Hilal maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç özeti ve skorlarDanilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı merak konusu oldu - HaberlerDanilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı merak konusu oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...