Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Türkiye'nin voleybol maçı için geri sayım başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarına İstanbul’da devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda voleybolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden mağlup ederek turnuvadaki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Şimdi ise sırada Kanada karşılaşması var. Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2025'te ikinci hafta maçlarına İstanbul’da devam ediyor. Turnuvaya fırtına gibi başlayan ve ilk beş karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, şimdi gözünü Kanada ile oynayacağı kritik mücadeleye çevirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda binlerce taraftarın desteğiyle sahaya çıkacak olan milliler, galibiyet serisini sürdürerek final etabına avantajlı gitmeyi hedefliyor.

KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi 2025 kapsamındaki ikinci hafta mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Filenin Sultanları 19 Haziran Çarşamba akşamı Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Voleybolseverler tarafından büyük bir ilgiyle beklenen Kanada-Türkiye voleybol maçı TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız kanallarından izlemek mümkün olacak.

KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak olan VNL ikinci hafta maçı 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kanada-Türkiye voleybol maçı başlama saati ise 19.30 olacak.

Milli takım Dominik Cumhuriyeti galibiyetinin ardından Kanada-Türkiye voleybol maçına moralli çıkacak. Turnuvadaki altıncı maçına çıkacak olan Filenin Sultanları, kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kanada-Türkiye voleybol mücadelesi ikinci hafta karşılaşmalarının tamamına ev sahipliği yapan İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak. Kanada-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı.

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MİLLETLER LİGİ 2025: TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL 2025 kapsamında grup aşamasında toplam 12 maça çıkacak. İlk hafta karşılaşmalarını Çin’de oynayan milliler, ikinci haftayı İstanbul’da tamamlayacak. Üçüncü ve son hafta ise Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanacak.

İkinci Hafta (İstanbul – Türkiye)

18 Haziran | 19.30 – Türkiye vs. Dominik Cumhuriyeti

19 Haziran | 19.30 – Türkiye vs. Kanada

21 Haziran | 19.30 – Türkiye vs. Güney Kore

22 Haziran | 19.30 – Türkiye vs. Brezilya

Üçüncü Hafta (Apeldoorn – Hollanda)

9 Temmuz | 21.30 – Türkiye vs. Hollanda

11 Temmuz | 21.30 – Türkiye vs. Çekya

12 Temmuz | 20.00 – Türkiye vs. İtalya

13 Temmuz | 21.00 – Türkiye vs. Sırbistan