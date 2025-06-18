Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi

Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Maç 18 Haziran Çarşamba saat 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı yayınlanacağı kanal belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) ikinci hafta maçlarına İstanbul’un Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlıyor İlk rakip Dominik Cumhuriyeti oldu. Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı hangi kanalda şifresiz seçenekleri araştırılıyor.

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19.30’da İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Aynı zamanda TRT Spor Yıldız YouTube kanalından maç voleybolseverler ile buluşacak.

Taraftarlar, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş’in geri döndüğü Filenin Sultanları’nı evlerinde desteklemek için ekran başına kilitlenecek.

İlk haftada Çin’de Fransa (3-1), Tayland (3-0), Polonya (3-2) ve Çin’i (3-2) yenerek 10 puanla 3. sırada yer alan Türkiye, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Filenin Sultanları’nın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşması, TRT Spor Yıldız üzerinden televizyonlardan canlı izlenebilecek. Ayrıca TRT Spor Yıldız YouTube kanalı ve internet üzerinden maçı takip etmek isteyenler için yayın olacak. 14 yıl aradan sonra VNL’nin Türkiye’de düzenlenmesi ve İstanbul seyircisiyle buluşması heyecana neden oldu.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ (VNL) MAÇ TAKVİMİ

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)