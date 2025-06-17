Eda Erdem milli takımda neden yok? Döneceği tarih belli oldu

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi’nin İstanbul etabına hazırlanırken Eda Erdem kadroda yer almadı. Voleybolseverler kaptan Eda Erdem'in kadroda, milli takımda olmama nedenini araştırıyor. Başantrenör Daniele Santarelli konuya dair açıklama yaparak döneceği zamanı söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci haftasında İstanbul’da Dominik Cumhuriyeti ile başlayacak mücadele öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Daniele Santarelli, kaptan Eda Erdem'in neden kadroda olmadığını açıkladı.

EDA ERDEM MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, 2025 Milletler Ligi’nin ikinci haftasında İstanbul’da oynanacak maçlarda kadroda yer almıyor. Santarelli, Eda Erdem'in bu yaz oynayacağını söyleyerek Erdem’in fiziksel ve mental olarak Dünya Şampiyonası’na hazırlandığını ifade etti.

Kaptan, Dünya Şampiyonası'nda takıma geri dönecek. Şampiyona 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek.

EDA ERDEM MİLLİ TAKIMDAN AYRILDI MI, SAKAT MI?

Eda Erdem’in milli takımdan ayrıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca ciddi bir sakatlık durumu da söz konusu değil. Santarelli, Erdem’in VNL ikinci haftasında dinlenme sürecinde olduğunu ve yazın Dünya Şampiyonası’nda kaptan olarak sahada olacağını netleştirdi.