Kral Kaybederse Meryem öldü mü? Sosyal medyaya da gündeme geldi

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'deki Meryem karakterinin yaşayıp yaşamadığı ve başına ne geldi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Başrolllerini Halit Ergenç, Merve Dizdar. Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaşıldı dizide "Kral Kaybederse Meryem öldü mü?" sorusu şu sıralar sosyal medyada en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

KRAL KAYBEDERSE MERYEM ÖLDÜ MÜ?

Kral Kaybederse dizisinde Meryem ölmedi. Dizide sık sık ismi geçen Meryem’in durumu belirsizliğini korumaktadır. Meryem’in öldüğü söylense ya da tahmin edilse de durumun ne olduğu henüz belli değildir.

Meryem'in akıbeti yayımlanacak olan 26. bölümde açıklığa kavuşacaktır. Meryem'in hikayesinin nasıl devam edeceği ise izleyicileri şimdiden heyecanlandırmaya yetti.

RAL KAYBEDERSE MERYEM NE OLDU?

Kral Kaybederse Meryem’in durumu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. 26. bölümle beraber Meryem'e ne olduğu ortaya çıkacak.

Dizinin hayranları Meryem’in öldüğüne dair tahminlerini paylaşsa da henüz konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.