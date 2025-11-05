Muazzez Abacı öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Türk Sanat Müziği'nin önemli sesleriden biri olan Muazzez Abacı, "Şakayık" ve "Vurgun" gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

Kısa süre önce geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Muazzez Abacı, durumunun kötüye gitmesi sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü şarkıcının menajeri son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

MUAZZEZ ABACI ÖLDÜ MÜ?

Muazzez Abacı ölmemiştir. ABD'de kalp krizi geçiren 77 yaşındaki Abacı'nın böbreklerinde sorun oluştuğu, tedavisine yoğun bakımda devam edileceği öğrenildi.

MUAZZEZ ABACI YAŞIYOR MU?

77 yaşındaki Muazzez Abacı, 2025 yılı itibarıyla hakkında çıkan asılsız ölüm iddialarının aksine hayattadır. Kısa süre önce yaşadığı kalp rahatsızlığı sevenlerini endişendirdi.

Menajeri tarafından yapılan açıklamada, Abacı'nın hayatta olduğunu ve normal yaşamına dönme mücadelesini sürdürmüştür.

MUAZZEZ ABACI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, 1 Kasım'da yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; ''Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. Hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleri ile paylaşmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı 12 Kasım 1947 yılında Ankara'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 77 yaşındadır. Türk Sanat Müziği'nin en güçlü yorumcularından biridir.

1966'da Ankara Radyosu'nda profesyonel kariyerine adım attı. Şakayık ve Vurgun gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edindi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle Devlet Sanatçısı unvanını aldı.