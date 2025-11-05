Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ülker Bisküvi EBRD ile yeni kredi anlaşması imzaladı

Ülker Bisküvi EBRD ile yeni kredi anlaşması imzaladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ülker Bisküvi EBRD ile yeni kredi anlaşması imzaladı
Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli yeni kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon Euro tutarında, 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Bu kredi, 2023 yılında sağlanan ve 2026 vadeli mevcut kredinin refinansmanında kullanılacak.

Yeni kredi, aynı zamanda Ülker’in daha güçlü çevresel hedeflere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

 

