Küçük çocuğun bağırsakları göğüs boşluğuna çıkmış! Gizli hastalığı ortaya çıktı

2 yaşındaki Tevab Aram Zengin, sık sık akciğer enfeksiyonu geçirip ve zatürre nedeniyle tedavi görmeye başladı. Birçok hastaneye götürülen Aram, daha sonra öneri üzerine Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı'ya yönlendirildi. Kamacı, 200 binde bir görülen diyafram fıtığının en nadir tipini tespit ederek ameliyat kararı aldı.

2 yaşındaki Aram, 1 saatlik ameliyatın ardından göğüs boşluğuna çıkan bağırsaklarının yerine yerleştirilmesiyle sağlığına kavuştu.

BAĞIRSAKLARI GÖĞÜS BOŞLUĞUNA ÇIKMIŞ

Op. Dr. Taner Kamacı, hastanın diyafram hernesi dedikleri bir rahatsızlıkla kendilerine başvurulduğu söyledi. Hastanın sık sık akciğer enfeksiyonu geçirip ve zatürre nedeniyle tedavi gören bir hasta olduğunu belirten Kamacı, bunları araştırırken çocuğun diyaframında doğuştan gelen bir yırtık olduğu ve bu yırtıktan bağırsaklarının karın içinde olması gerekirken göğüs boşluğuna doğru çıktığı ve akciğeri sıkıştırdığını tespit ettiklerini ifade etti.

Kamacı, doğuştan itibaren böyle diyafram yırtıkları olduğuna değinerek, "Bu hastamızın özelliği diyafram fıtıklarının en nadir görülen tipi. Morgagni hernisi dediğimiz özel bir tip. Yaklaşık 200 bin doğumda bir görünen nadir vaka. Türkiye'de geçen sene 937 bin bebek doğmuş. Düşünün bu şekilde Türkiye'de sadece 5 hasta doğuyor bir yıl içinde. Akciğer filmleri ve tomografisiyle teşhisini koyduk" dedi.

200 BİNDE 1 GÖRÜLÜYOR

Kapalı laparoskopik yöntemle ameliyatı yaptıklarını kaydeden Kamacı, "Ameliyatta göğüs boşluğuna çıkan bağırsakları karnın içine geri indirdik. Diyaframda olan yırtığı ya da fıtık kısmını dikerek kapalı yöntemle kapatıyoruz. Yaklaşık 1 saat süren bir ameliyatla hastamızı tedavi ettik. Bir sonraki gün de hastamızı taburcu ederek evine gönderdik. Bugün hastamızın kontrolünü yapıyoruz. Kontrolünde de her şey yolunda görünüyor. Fıtığında her hangi bir sıkıntı yok. Bundan sonra akciğer enfeksiyonu geçirmeden tamamen normal hayatına dönecek" şeklinde konuştu.

“HASTALIK HAKKINDA BİLGİMİZ YOKTU”

Anne Ruhcan Zengin ise Tevab Aram Zengin'in 2 yaşında olduğunu, 2 yıldır hep rahatsızlığı olduğunu söyledi. Karaciğer enzimlerinin yükseldiğini dile getiren Zengin, "Onunla uğraşıyorduk, bu hastalıktan bir bilgimiz yoktu. Hastane hastane gezdiriyorduk. Tabii karaciğer üstünde durmuştuk. Başka bir hastanede hocamız onu görünce bizi Tamer hocaya yönlendirdi. Taner hoca da çok ilgilendi. Çok teşekkür ediyoruz. Şu an çok şükür, çok iyi" ifadelerinde bulundu.