Sağlıkta ağır yük: Bu hastalığın maliyeti 129 milyar TL!

ESMA ALTIN ANKARA - Türkiye’de her yıl yaklaşık 41 bin yeni vaka görülüyor ve hastaların yüzde 80’i ileri evrede tanı alıyor. Akciğer kanseri, meme ve kolon kanserlerine bağlı ölümlerin toplamından daha fazla can kaybına yol açıyor. En önemli risk faktörü olan tütün kullanımı, dünya genelinde kanser ölümlerinin yüzde 22’sine, akciğer kanserine bağlı ölümlerin ise yüzde 71’ine neden oluyor.

“Türkiye’de Akciğer Kanseri: Güncel Veriler Işığında Politika Önerileri” raporuna göre, erken teşhis ve etkin tedaviyle 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 80’e ulaşabiliyor. Rapor ayrıca Türkiye’de akciğer kanserinin ekonomik yükünün 129 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koyuyor. Hastalık tedavi harcamalarının yanı sıra iş gücü kayıpları ve bakım giderleriyle de ağır bir yük oluşturuyor.