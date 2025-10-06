Süper Ay gecesi ne zaman? İşte hakkında bilinenler

Gökyüzü meraklıları bu haftayı kaçırmamak için dikkat kesildi. Gerçekleşecek dolunay, aynı zamanda yılın ilk süper ayı olacak. İşte hakkında bilinenler...

SÜPER AY GECESİ NE ZAMAN?

2025’in ilk süper ayı, 7 Ekim gecesi tam dolunay evresine denk geliyor. Astronomik kaynaklara göre Ay, tam dolunay haline 03:47 (yerel saatle) ulaşacak.

Bu özel dolunay aynı zamanda "Hasat Dolunayı (Harvest Moon)" olarak anılıyor. Yani sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay ve geceyi parlak ışığıyla aydınlatma geleneğiyle tanınıyor.

"Süper ay" adlandırması, dolunay evresinde Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olması durumunda kullanılıyor. Ay bu konumdayken normalden daha büyük ve parlak görülür.

2025 yılında 7 Ekim, 5 Kasım ve 4 Aralık olmak üzere üst üste üç süper ay gerçekleşecek.

SÜPER AY TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Hava koşulları elverişli olduğu sürece Türkiye'nin birçok bölgesinden süper ay izlenebilir. Süper ay, genellikle ekipmansız, çıplak gözle gözlemlenebilen bir gök olayıdır.

Yüksek ışık kirliliği olmayan bölgelerde akşam saatlerinde Ay doğarken veya yükselirken gözlemlenmesi en etkileyici manzaralardan biri oluşur. Astronomlar, Ay’ın %14’e kadar daha büyük ve %30’a kadar daha parlak görünebileceğini ifade ediyor.

NASIL OLUŞUR?

Ay’ın yörüngesi eliptiktir, bu yüzden zaman zaman Dünya’ya daha yakın (perigee), zaman zaman daha uzak (apogee) konumlara gelir.

Bir dolunay evresi, Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu anda gerçekleşirse bu durum “süper ay” olarak adlandırılır. Bu durumda Ay normal dolunaya kıyasla biraz daha büyük ve parlak görünür.

Tersine, Ay dolunay evresindeyken Dünya’dan en uzak konumdayken gerçekleşirse buna “mikro ay” denir. Bu durumda Ay daha küçük ve daha sönük görünür. “Süper” kelimesi, Ay’ın Dünya’ya genellikle 362.000 km’den daha yakın mesafede bulunduğu durumlar için kullanılır.