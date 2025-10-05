Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025'in ilk 'Süper Ay'ı için geri sayım

Dünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025'in ilk 'Süper Ay'ı için geri sayım

- Güncelleme:
Dünya&#039;ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025&#039;in ilk &#039;Süper Ay&#039;ı için geri sayım
Yaşam Haberleri  / Dış Haberler

2025’in ilk süper Ay’ı, 7 Ekim gecesi gökyüzünde görülecek. Hasat Ay'ı olarak da bilinen Ay, yılın şimdiye kadarki en büyük ve en parlak dolunayı olacak. Son gözlemlere göre Ay, Dünya’ya yaklaşık 361 bin 459 kilometre kadar yaklaşacak.

2025’in ilk süper Ay’ı, Salı gecesi (7 Ekim) gökyüzünde görünecek.

Süper Ay, yılın şimdiye kadarki en büyük ve en parlak dolunayı olacak ve Kasım 2024’ten bu yana görülecek ilk süper Ay olacak.

Süper Ay, Ay Dünya’ya en yakın konumdayken dolunay olduğunda veya en yakın konumunun yüzde 90’ı civarında gerçekleştiğinde adlandırılıyor. Söz konusu konumda Ay, diğer dolunaylara göre yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebiliyor.

Dünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025'in ilk 'Süper Ay'ı için geri sayım - 1. Resim

7 Ekim’deki dolunay, aynı zamanda bu yılın Hasat Ayı olarak da biliniyor.

Dolunay, sonbahar ekinoksuna en yakın tarihte yükseliyor ve geleneksel olarak tarım ürünlerinin hasadı için ek ışık sağlıyor.

Dünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025'in ilk 'Süper Ay'ı için geri sayım - 2. Resim

AY, DÜNYA'YA 361 BİN 459 KİLOMETRE YAKLAŞACAK

BBC News'den edinilen bilgilere göre, son gözlemlere göre Ay, Dünya’ya yaklaşık 361 bin 459 kilometre kadar yaklaşacak.

Ayın ufukta daha büyük görünmesi göz yanılmasına dayanıyor; yüksekteki Ay ile karşılaştırıldığında, çevresindeki ağaç, bina veya tepelerle ilişkili olarak gözlerimiz onu daha büyük algılıyor. Ufka yakınken Ay genellikle kırmızımsı-turuncu renkte görünür; bu, Güneş ışığının atmosferden daha uzun yol kat etmesi ve kısa dalga boylu mavi ışığın saçılması nedeniyle meydana gelir.

Dünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025'in ilk 'Süper Ay'ı için geri sayım - 3. Resim

HANGİ TARİHLERDE GÖRÜLECEK?

Hava durumu açısından, Storm Amy’nin etkili olduğu hareketli haftasonunun ardından, İngiltere’nin güneyi ve Galler’de gökyüzü gözlemcileri için nispeten açık koşullar bekleniyor. Kuzeyde ise bulut ve yağış ihtimali daha yüksek, ancak özellikle doğu İskoçya’da açık hava gözlemleri mümkün olabilecek.

2025’teki diğer süper Aylar ise 5 Kasım ve 4 Aralık’ta görülecek.

