Çilek dolunayı nedir, ne zaman? Çilek Dolunayı'ndan görüntüler

Yazın müjdecisi olan Çilek Dolunayı, 11 Haziran 2025 gecesi gökyüzünü süsledi. Kehribar ve pembe tonlarıyla geceyi aydınlatan dolunay, 18 yılın ardından en alçak dolunay olarak kaydedildi. Türkiye'den de izlenebilen Çilek Dolunayı'ndan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çilek Dolunayı görülme saati, Türkiye'den izleme noktaları da merak edildi.

Haziran ayını aydınlatan Çilek Dolunayı, 2025 yılında beklenen gök olaylarından biriydi. Adını Kuzey Amerika'daki yerli kabilelerin çilek hasadı döneminden alan Çilek Dolunayı'ndan görüntüler ve Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta araştırılıyor.

ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR?

Çilek Dolunayı, adını Kuzey Amerika’daki yerli kabilelerin tarım takvimlerinden alan ve Haziran ayındaki çilek hasadını simgeleyen bir gök olayıdır.

Dolunay, ismini Ay’ın renginden değil çilek toplama zamanına denk gelmesinden alıyor. Ancak atmosferik koşullar nedeniyle genellikle kehribar ve pembe tonlarda parıldıyor.

Tıpkı Mayıs ayındaki Çiçek Dolunayı gibi, Çilek Dolunayı da doğanın ritmini yansıtan sembolik bir anlam taşıyor. Farklı kültürlerde “Gül Ayı”, “Bal Ayı” veya “Sıcak Ay” gibi isimlerle anılıyor.

18 yılda bir bu kadar alçak bir konumda görülen Çilek Dolunayı Ay’ın ufka yakınlığı nedeniyle daha büyük ve kızılımsı görünecek.

ÇİLEK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Çilek Dolunayı, 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 03.44’te tam dolunay evresine ulaştı. Ancak Ay’ın en parlak ve dolgun hali, 12 Haziran Perşembe akşamı gün batımından sonra özellikle 21:00-01:00 saatleri arasında daha rahat gözlemlenebilecek.

ÇİLEK DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖZLEMLENEBİLECEK Mİ?

Çilek Dolunayı Türkiye’den gözlemlenebiliyor. Hava koşulları uygun olduğu takdirde çıplak gözle de izlenebilir. En uygun gözlem zamanı, 12 Haziran Perşembe akşamı gün batımından sonraki saatler olarak öngörüldü. Özellikle ışık kirliliğinden uzak, yüksek rakımlı veya kırsal bölgelerde daha net bir görüntü elde edilebilir.

Daha ayrıntılı bir deneyim için dürbün veya küçük bir teleskop kullanılması öneriliyor. Bu ekipmanlar, Ay’ın yüzeyindeki kraterleri ve detayları daha iyi görmeyi sağlayabilir. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ışık kirliliği nedeniyle görüş biraz sınırlı olabilir. Bu yüzden sahil kenarları, tepeler veya kırsal alanlar ideal gözlem noktaları arasında yer alıyor.