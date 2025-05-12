Çiçek ve süt dolunayı Türkiye'de izlenebilecek mi, nereden? 12 Mayıs'ta gerçekleşiyor

2025 yılı doğa olayları arasında yer alan çiçek ve süt dolunayı 12 Mayıs'ta, bu akşam gerçekleşiyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda mayıs ayında gökyüzünü süsleyecek doğa olayı merakla bekleniyor. Çiçek ve süt dolunayı Türkiye'den izlenebileceği yerler de belli oldu.

Mayıs ayının özel gökyüzü olaylarından çiçek ve süt dolunayına geri sayım başladı. 12 Mayıs yani bu akşam gerçekleşecek bu özel dolunayı Türkiye'den izlenebileceği ve görülebileceği yerler merak ediyor.

ÇİÇEK VE SÜT DOLUNAYI TÜRKİYE'DE NEREDEN İZLENECEK?

Çiçek Dolunayı, Kuzey Amerika yerlileri tarafından Çiçek Ayı olarak adlandırılıyor. Bu dönemde doğa yeniden uyanır ve renkleri canlanır. Türkiye'den de rahatça izlenebilecek olan dolunay gün batımı itibarıyla gökyüzünde yer alacak. Türkiye'den izlenebilecek yerler ise belli oldu.

İstanbul’da Belgrad Ormanı veya Çamlıca Tepesi, Ankara’da Eymir Gölü, İzmir’de Şirince veya Antalya’da Termessos öneriliyor. İç kesimlerde ise ışıksız kırsal alanlar gözlemlemek için uygun yerler arasında.

Muğla'da Ölüdeniz veya Akyaka, Karadeniz'de Ayder Yaylası bulutsuz bir gökyüzü sunabilir. Dürbün ve teleskopla ise gözlem daha da detaylandırılabilir. Ancak çıplak gözle de görmek mümkün.

ÇİÇEK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025?

2025 Çiçek Dolunayı, 12 Mayıs Pazartesi günü Türkiye saatiyle 19.56'da en parlak haline ulaşacak. Gün batımının hemen ardından doğu ufkunda belirecek.

ÇİÇEK VE SÜT DOLUNAYI NEDİR?

Çiçek Dolunayı veya Süt Dolunayı, mayıs ayında meydana gelen doğa olayıdır. Bu isim, ilkbaharda çiçeklenen doğa ile birlikte anılmaya başlanır. Kültürel ve sembolik anlamları olan dolunaylardan Çiçek Dolunay'ı baharı simgeler.