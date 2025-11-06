500 bin sosyal konutta başvurular başlıyor! TC kimlik numarası şartı var, işte detaylar...

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım tarihinde başlıyor. Süreçle ilgili önemli bir paylaşım yapan TOKİ, başvuruların ilk 5 gün TC kimlik numarasına göre yapılacağını belirtti. İşte TC kimlik numarasına göre, başvuru tarihleri...

Yüzyılın Konut Projesi olarak da gösterilen 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Ev sahibi olmak isteyen milyonlar başvuru tarihine odaklandı.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLIYOR 

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlenirken, TOKİ'den başvurulara ilişkin dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

50 bin sosyal konutta başvurular başlıyor! TC kimlik numarası şartı var, işte detaylar... - 1. Resim

BAŞVURULARDA TC KİMLİK NO DETAYI 

TOKİ'nin açıklamasında, "Yüzyılın konut projesinin başvuruları, ilk 5 gün TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak." ifadeleri yer aldı. 

10 Kasım - 14 Kasım tarihleri arasında başvuru sıralaması şöyle olacak: 

  • 10 Kasım: TC kimlik numarasının son rakamı "0" olanlar,
  • 11 Kasım: TC kimlik numarasının son rakamı "2" olanlar,
  • 12 Kasım: TC kimlik numarasının son rakamı "4" olanlar,
  • 13 Kasım: TC kimlik numarasının son rakamı "6" olanlar,
  • 14 Kasım: TC kimlik numarasının son rakamı "8" olanlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım tarihi itibarıyla başvurular tüm vatandaşlara açılacak. 

