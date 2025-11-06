Adı ve yaşı yalan çıktı: Süper Lig'de şampiyon olan futbolcu gözaltına alındı

Başakşehir forması altında Süper Lig'deşampiyonluk kupasını kaldıran Carlos Ponck'un,ülkesiYeşil Burun Adaları'nda gözaltına alındığıiddia edildi. Geçtiğimiz salı günü Portekiz'in AVS takımına transfer olan deneyimli oyuncunun,gerçek adının ve yaşının farklı olduğu ortaya çıktı.

5 YA Ş FARK!

AVS Kulübü tarafından Portekiz Futbol Federasyonu'na yapılan kayda göre; futbolcunun gerçek adı 'Carlos Rodrigues da Silva' değil, 'Carlos Israel Latina da Silva' görünüyor. Federasyon kaydında gerçek doğum tarihi 21 Ekim 1990 olarak yazsa da, Liga Portugal'da geçmişte yapılan ve henüz güncellenmeyen kayıt 13 Ocak 1995 olarak yer alıyor.

AVS'TEN A Ç IKLAMA

Portekiz basınından A Bola'nın temasa geçtiği AVS kulübünden bir kaynak, kaydın gerçek yaş olan 35 ile yapıldığını ancak Liga Portugal'ın henüz sayfasını güncellemediğini açıkladı.

BA Ş KAN G Ö RMEZDEN GELD İ

Publico gazetesinin geçtiğimiz eylül ayında çıkan haberde; Carlos Ponck'un 2017 yılında Benfica forması giyerken Portekiz kulübünün o dönemki başkanı Luis Filipe Vieira'nın, futbolcunun doğum tarihinin tahrif edildiği konusunda uyarıldığı ancak bu durumu görmezden geldiği belirtilmişti.