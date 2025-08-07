Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu

Beşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi, Kadro, Maç Kadrosu, Dublin, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick’s Athletic ile karşılaşmak için Dublin'e gitti. Siyah-beyazlıların muhtemel ilk 11’i taraftarlar arasında merak konusu olurken Beşiktaş St. Patrick's maçında kimler eksik oynamıyor, maç kadrosu ile belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü 21.45'te İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic ile Tallaght Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklanırken, sakatlıklar ve UEFA listesine alınmayan oyuncular nedeniyle bazı önemli isimler maçta forma giyemeyecek. Muhtemel 11'ler ise taraftarların gündeminde. Beşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor?

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK’S MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş’ın St. Patrick’s Athletic maçı için Dublin’e götürdüğü 23 kişilik kadroda, sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş yer almıyor.

Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle son antrenmanlara katılamayan Felix Uduokhai de kadrodan çıkarıldı.

Bunun yanı sıra UEFA listesine eklenmeyen Alex Oxlade-Chamberlain ve Emrecan Uzunhan ile Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Jean Onana, İrlanda kafilesinde bulunmuyor.

Beşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

Uduokhai’nin rahatsızlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılmasının teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in savunma planlarını etkilediğini belirtti.

St. Patrick’s cephesinde ise sakatlıkları bulunan Zach Elbouzedi ve Aidan Keena ile henüz takımla iki antrenman yapan yeni transfer Jordan Garrick’in forma giymesi beklenmiyor. 

Beşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK'S MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ın ST. Patrick's maçı için İrlanda'ya giden kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham.

Beşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu - 3. Resim

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK’S MAÇI MUHTEMEL 11’LER

St. Patrick's: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Leavy, Mulraney, Power; Baggley, Melia

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Necip, Emirhan, Demir Ege, Kartal, Kayra; Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham

Kaynak: Türkiye Gazetesi

3'lü zirve yaklaşıyor! Zelenskiy'den Putin'e yüz yüze görüşme çağrısıEfsane ses Ümit Aktan artık yok! O anı herkese yaşatmıştı: Schmeichel değil, bütün Maykıl'lar gelse...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor! - HaberlerYKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor!Safer ayı ne zaman bitiyor? 2025 Safer ayı bitiş tarihi belli oldu - HaberlerSafer ayı ne zaman bitiyor? 2025 Safer ayı bitiş tarihi belli olduDenize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler - HaberlerDenize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçelerÜmit Aktan neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti - HaberlerÜmit Aktan neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybettiBartın su kesintisi ne zaman bitecek? Bartın su kesintisi sorgulama! - HaberlerBartın su kesintisi ne zaman bitecek? Bartın su kesintisi sorgulama!Bu akşam hangi diziler var, Çift Kişilik Oda yayınlanacak mı? 7 Ağustos TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler var, Çift Kişilik Oda yayınlanacak mı? 7 Ağustos TV yayın akışı
Sonraki Haber Yükleniyor...