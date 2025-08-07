Beşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü 21.45'te İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic ile Tallaght Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklanırken, sakatlıklar ve UEFA listesine alınmayan oyuncular nedeniyle bazı önemli isimler maçta forma giyemeyecek. Muhtemel 11'ler ise taraftarların gündeminde. Beşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor?

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK’S MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş’ın St. Patrick’s Athletic maçı için Dublin’e götürdüğü 23 kişilik kadroda, sakatlıkları bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş yer almıyor.

Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle son antrenmanlara katılamayan Felix Uduokhai de kadrodan çıkarıldı.

Bunun yanı sıra UEFA listesine eklenmeyen Alex Oxlade-Chamberlain ve Emrecan Uzunhan ile Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Jean Onana, İrlanda kafilesinde bulunmuyor.

Uduokhai’nin rahatsızlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılmasının teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in savunma planlarını etkilediğini belirtti.

St. Patrick’s cephesinde ise sakatlıkları bulunan Zach Elbouzedi ve Aidan Keena ile henüz takımla iki antrenman yapan yeni transfer Jordan Garrick’in forma giymesi beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ ST PATRİCK'S MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ın ST. Patrick's maçı için İrlanda'ya giden kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham.

BEŞİKTAŞ ST. PATRİCK’S MAÇI MUHTEMEL 11’LER

St. Patrick's: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Leavy, Mulraney, Power; Baggley, Melia

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Necip, Emirhan, Demir Ege, Kartal, Kayra; Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham