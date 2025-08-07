Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş bu akşam Konferans Ligi'nde çok kritik maça çıkıyor! Dublin'de zafer şart

- Güncelleme:
St. Patrick’s karşısında alınabilecek kötü sonuç Solskjaer’le yolların ayrılması anlamına gelecek. Norveçli çalıştırıcı, “Konferans Ligi’nde final oynamak hayalimiz” dedi.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için bu akşamki St. Patrick’s maçı ‘tamam ya da devam’ anlamını taşıyor. Elde edilecek herhangi kötü bir sonuç Norveçli teknik adamla yolların ayrılması demek. Camianın beklentisi, Solskjaer’in, İrlanda temsilcisi karşısında güzel oyunla zafer elde etmesi.

Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde Norveçli çalıştırıcı için yaptığı açıklamada, “Alınacak skorlar elbette değerlendirilecektir” demişti. Fakat Shakhtar hezimeti sonrası da durum tartışmaya kapalı.

Beşiktaş bu akşam Konferans Ligi'nde çok kritik maça çıkıyor! Dublin'de zafer şart - 1. Resim

BU SÖZLER TANIDIK!

Maça yönelik bir basın toplantısı düzenleyen Solskjaer, “Konferans Ligi’nde final hayalimiz var” derken akıllara Shakhtar’la ilk maç öncesi sarf ettiği, “Avrupa Ligi’nde final oynamak hayalimiz. Çünkü final maçı bizim stadımızda” sözlerini getirdi. Norveçli çalıştırıcı, “İyi hazırlandık. Zor bir maça çıkacağız. Sahada bir savaş olacak. Baskıya ihtiyacımız var! İşler kötü gittiğinde baskı size kötü gelebilir ama doğru zamanda oyuncularımızın da kalitelerini ve karakterlerini göstermeleri gerekiyor” dedi.

