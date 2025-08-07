Beşiktaş’tan Premier Lig çıkarması! Leon Bailey radarda
Aston Villa’nın kadroda düşünmediği 28 milyon avro piyasa değerine sahip Jamaikalı yıldız Leon Bailey için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılar, oyuncunun şartlarını sordu, teklif hazırlığında.
Piyasa değeri 28 milyon avro olan yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde teklif yapılabileceği öğrenildi.
