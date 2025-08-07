Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş’tan Premier Lig çıkarması! Leon Bailey radarda

Beşiktaş’tan Premier Lig çıkarması! Leon Bailey radarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş’tan Premier Lig çıkarması! Leon Bailey radarda
Beşiktaş, Aston Villa, Transfer, Premier Lig, Jamaika, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aston Villa’nın kadroda düşünmediği 28 milyon avro piyasa değerine sahip Jamaikalı yıldız Leon Bailey için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılar, oyuncunun şartlarını sordu, teklif hazırlığında.

Aston Villa'nın kadroda düşünmediği Leon Bailey, Beşiktaş'ın radarında. Siyah beyazlılar, Jamaikalı sağ kanat oyuncusunun durumunu İngiliz ekibine sordu.

Piyasa değeri 28 milyon avro olan yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde teklif yapılabileceği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş bu akşam Konferans Ligi'nde çok kritik maça çıkıyor! Dublin'de zafer şartBakanlık düğmeye bastı! Üç şehidin kabirleri yenileniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş bu akşam Konferans Ligi'nde çok kritik maça çıkıyor! Dublin'de zafer şart - SporBeşiktaş, Konferans Ligi'nde çok kritik maça çıkıyor!Risk almak yok! İcardi forma istiyor ama... - SporRisk almak yok! İcardi forma istiyor ama...Galatasaray dış transferde iki isme odaklandı! Önce İlkay sonra Zeki - SporG.Saray dış transferde iki isme odaklandı!Mesut Özil, Bahçeli ile Bakan Fidan'ı ziyaret etti - SporMesut Özil, Bahçeli ile Bakan Fidan'ı ziyaret ettiBeşiktaş'tan Wilfred Onyinye Ndidi bombası! İstanbul'a geliş saati belli oldu - SporBeşiktaş'tan Wilfred Onyinye Ndidi bombasıFenerbahçe Gazze'yi unutmadı! Feyenoord maçında "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun" mesajı - SporIsınmada giyilen tişörtlerin yazısı gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...