Fenerbahçe elendi mi, Feyenoord rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor!

Jose Mourinho yönetiminde Avrupa arenasındaki ilk ciddi mücadelesini veren Fenerbahçe, rövanş maçında taraftarının desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Feyenoord rövanş maçı ne zaman?

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, tur umutlarını 12 Ağustos Salı günü Kadıköy’de oynanacak rövanş maçına taşıyor. Temsilcimiz henüz elenmedi. Turun sonucu İstanbul’daki mücadeleyle netleşecek.

FENERBAHÇE - FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 12 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak açıklandı. Hollanda’da alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’nin turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. 1-0’lık bir sonuç da sarı-lacivertlileri bir üst tura taşıyacak.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord’a konuk oldu.

6. dakikada Oğuz Aydın’ın ortasında Szymanski net bir fırsattan yararlanamadı. 14. dakikada Feyenoord’un penaltı beklentisi hakem ve VAR tarafından reddedildi.

19. dakikada Feyenoord, Quinten Timber’ın bireysel çabasıyla skoru 1-0 yaptı. İlk yarıda En-Nesyri’nin golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İkinci yarıda oyun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, değişikliklerle hücum gücünü artırdı. Jhon Duran, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun’un oyuna girmesiyle sarı-lacivertliler daha agresif bir geçiş yaptı.

86. dakikada Amrabat’ın ceza sahası içinde yaptığı sert vuruş, üst direğe çarparak ağlarla buluştu ve skora denge geldi.

Son sözü Feyenoord söyledi. 90+1’de Hadj-Moussa’nın kafa vuruşu ile Fenerbahçe - Feyenoord maçı 2-1 bitti.

Fenerbahçe ilk 11: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri