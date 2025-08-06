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Fenerbahçe Gazze'yi unutmadı! Feyenoord maçında "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun" mesajı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Gazze&#039;yi unutmadı! Feyenoord maçında &quot;İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun&quot; mesajı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.eleme turunda karşılaştığı Feyenoord maçı öncesinde soykırım altındaki Gazze'ye ilişkin mesaj içeren tişörtle sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin tişörtünde "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun" mesajı yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, İsrail soykırımı altındaki Gazze'yi unutmadı. 

Fenerbahçe Gazze'yi unutmadı! Feyenoord maçında

Karşılaşma öncesinde ısınmaya Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çeken bir tişörtle çıkan temsilcimiz, insanlığa mesaj verdi. Fenerbahçeli oyuncuların giydiği tişörtlerde "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun." ifadesi yer aldı.

Fenerbahçe Gazze'yi unutmadı! Feyenoord maçında

"SUSMUYORUZ, GÖRMEZDEN GELMİYORUZ"

Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: Stop crimes against humanity. Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder" sözlerini kullandı. 

Fenerbahçe Gazze'yi unutmadı! Feyenoord maçında

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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