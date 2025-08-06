Fenerbahçe Gazze'yi unutmadı! Feyenoord maçında "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun" mesajı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, İsrail soykırımı altındaki Gazze'yi unutmadı.

Karşılaşma öncesinde ısınmaya Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çeken bir tişörtle çıkan temsilcimiz, insanlığa mesaj verdi. Fenerbahçeli oyuncuların giydiği tişörtlerde "İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun." ifadesi yer aldı.

"SUSMUYORUZ, GÖRMEZDEN GELMİYORUZ"

Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: Stop crimes against humanity. Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder" sözlerini kullandı.