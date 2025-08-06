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CANLI ANLATIM

Feyenoord - Fenerbahçe | Canlı anlatım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Feyenoord - Fenerbahçe | Canlı anlatım
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda zorlu deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Rotterdam’daki De Kuip Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşmanın detaylarını ve canlı anlatımında haberimizde ulaşabilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • PENALTI BEKLENTİSİNE VAR KARARINI VERDİ
  • 14' ELLE OYNAMA BEKLENTİSİ
  • 3' PENALTI BEKLENTİSİ, HAKEM DEVAM DEDİ
  • KARŞILAŞMA FENERBAHÇE'NİN VURUŞUYLA BAŞLADI
  • YENİ TRANSFERLER SAHADA
  • FENERBAHÇELİLER TRİBÜNÜ DOLDURDU
  • SAHAYA GAZZE'YE DESTEK TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTILAR

06.08.2025 22:08

PENALTI BEKLENTİSİNE VAR KARARINI VERDİ

Feyenoord lehine penaltı beklentisine ilişkin VAR kararını verdi. Oosterwolde'nin kolunun kapalı olması nedeniyle penaltı verilmedi. Oyun devam ediyor.

06.08.2025 22:08

14' ELLE OYNAMA BEKLENTİSİ

Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) ceza sahası içinde topu elle kontrol ettiği düşüncesiyle oyun bir süre durdu. Hakem Glenn Nyberg oyunu durdurarak VAR kararını bekledi.

06.08.2025 22:08

3' PENALTI BEKLENTİSİ, HAKEM DEVAM DEDİ

Feyenoord Sem Steijn defansın müdahalesi sonrasında ceza sahasında yere düştü. Penaltı beklentisi oluşurken, hakem "Oyuna devam" dedi.

06.08.2025 22:04

KARŞILAŞMA FENERBAHÇE'NİN VURUŞUYLA BAŞLADI

İlk yarı Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı.

06.08.2025 22:02

YENİ TRANSFERLER SAHADA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, De Kuip Stadı'daki müsabakada yeni transferler Nelson Semedo ve Jhon Duran'ı kulübede oturttu.

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyen ve geçen hafta bonservisi alınan Milan Skriniar da Hollanda deplasmanında ilk 11'de yer aldı.

Jose Mourinho, Feyenoord karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown oluşturdu. Sofyan Amrabat, Fred'in önünde Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın sahaya çıkarken, forvette ise Youssef En-Nesyri yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Jhon Duran ve Cenk Tosun ise müsabakaya kulübede başlayan isimler oldu.

06.08.2025 21:58

FENERBAHÇELİLER TRİBÜNÜ DOLDURDU

Sarı-lacivertli taraftarlar, Feyenoord deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde yaşayan Fenerbahçeliler ile maç için İstanbul'dan gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Fenerbahçeli taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

06.08.2025 21:57

SAHAYA GAZZE'YE DESTEK TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTILAR

Fenerbahçeli futbolcular, Feyenoord maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren sarı-lacivertliler, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.

Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

06.08.2025 21:57

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Hadj Moussa, Sauer, Ueda.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Jayden Oosterwolde, Brown, Fred, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Yer: Hollanda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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