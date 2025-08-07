CANLI | St. Patrick's - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu
UUEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, İrlanda'da St. Patricks'e konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi macerasına İrlanda deplasmanında başlıyor. Siyah-beyazlılar 3. eleme turu ilk maçında St. Patricks ile karşı karşıya geliyor.
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tala Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak.
Eşleşmenin rövanşı 14 Ağustos saat 21.00'de Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham
Beşiktaş’ta hafif sakatlığı nedeniyle son maçta forma giymeyen Orkun Kökçü’nün St. Patrick's karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Genç orta saha, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in planları arasında. Orkun'un maçta kesin olarak ilk 11'de yer alıp almayacağı maç öncesi belli olacak.
Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak verilecek.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Mücadele Dublin’deki Tallaght Stadı’nda oynanacak.
Yer: İrlanda