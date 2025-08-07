Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CANLI | St. Patrick's - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu
CANLI ANLATIM

CANLI | St. Patrick's - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu

UUEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, İrlanda'da St. Patricks'e konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti
  • BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ST. PATRİCKS KARŞISINDA
  • ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
  • ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE Mİ?
  • ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
  • ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

07.08.2025 21:00

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ST. PATRİCKS KARŞISINDA 

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi macerasına İrlanda deplasmanında başlıyor. Siyah-beyazlılar 3. eleme turu ilk maçında St. Patricks ile karşı karşıya geliyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tala Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak.

Eşleşmenin rövanşı 14 Ağustos saat 21.00'de Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

07.08.2025 21:00

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU 

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham

07.08.2025 21:00

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE Mİ?

Beşiktaş’ta hafif sakatlığı nedeniyle son maçta forma giymeyen Orkun Kökçü’nün St. Patrick's karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Genç orta saha, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in planları arasında. Orkun'un maçta kesin olarak ilk 11'de yer alıp almayacağı maç öncesi belli olacak.

St Patricks - Beşiktaş maçında Orkun Kökçü ilk 11’de mi? Konferans Ligi 3. ön eleme turu bu akşam! - 1. Resim

07.08.2025 21:00

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak verilecek.

07.08.2025 21:00

ST PATRICKS - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Mücadele Dublin’deki Tallaght Stadı’nda oynanacak.

Yer: İrlanda 

