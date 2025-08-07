Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Erik Lambrechts oldu!

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Erik Lambrechts oldu!

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın hakemi Erik Lambrechts oldu!
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2025-2026 sezonunun 3. Eleme Turu’nda dikkat çeken karşılaşmalardan biri, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk arasında oynanacak. Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak sorgulanırken maç için geri sayım başladı!

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merakla bekleniyor. Avrupa sahnesinde kritik bir mücadeleye çıkacak iki takım, avantajı ele geçirmek için sahada ter dökecek. 

PANATHINAIKOS - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda heyecan dorukta. Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Ukrayna’nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Sadece Exxen abonelerinin izleyebileceği yayın şifreli olacak.

PANATHINAIKOS - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçı7 Ağustos 2025 Perşembe akşamı saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmaya Yunanistan’ın başkenti Atina ev sahipliği yapacak. Olympic Stadium Athens’te gerçekleşecek mücadelede düdük Belçikalı hakem Erik Lambrechts tarafından çalınacak.

PANATHINAIKOS - SHAKHTAR DONETSK MUHTEMEL İLK 11

Panathinaikos: Dragowski, Vagiannidis, Touba, Palmer-Brown, Kyriakopoulos, Maksimovic, Chirivella, Pellistri, Bakasetas, Djuricic, Ioannidis

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Matviyenko, Bondar, Henrique, Gomes, Sudakov, Pedrinho, Alisson, Elias, Kevin

Kaynak: Türkiye Gazetesi

