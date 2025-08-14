Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
HT Spor ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor canlı yayın frekans bilgileri

HT Spor ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor canlı yayın frekans bilgileri

- Güncelleme:
HT Spor TFF 2. ve 3. Lig müsabakalarını canlı yayınlarla izleyiciyle buluşturuyor. Sezon boyunca heyecan dolu maçlar, HT Spor ekranlarında kesintisiz olarak izlenebilecek. Futbolseverler HT Spor ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda merak ediliyor.

TFF 2. ve 3. Lig maçlarının yeni yayıncısı olarak sezon boyunca ekranlarda olacak kanal, futbolseverlere hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden erişim imkanı sağlıyor. HT Spor'da izleyiciler, ister evlerinden ister mobil cihazlarından karşılaşmaları takip edebiliyor.

HT Spor ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor canlı yayın frekans bilgileri - 1. Resim

HT SPOR ÜCRETLİ Mİ?

HT Spor ücretsiz olarak birçok futbol maçını izleyicilerle buluşturuyor. Uydu aracılığıyla HD ve şifresiz yayın yapan HT Spor kanalına herhangi bir ek ücret ödemeden maçlar takip edilebiliyor.

Digitürk, D-Smart, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi platformlardan izlemek isteyenler ilgili platformların üyelik koşullarına tabii oluyor. YouTube üzerinden yayınlanan maçlar ise tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

HT Spor ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor canlı yayın frekans bilgileri - 2. Resim

HT SPOR CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

HT Spor’da maçları canlı izlemek için uydu alıcınıza kanalın frekansını taramanız yeterli. HT Spor frekans bilgileri ile canlı yayına ulaşılabiliyor.

HT Spor ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor canlı yayın frekans bilgileri - 3. Resim

HT SPOR KAÇINCI KANALDA?

HT Spor Digitürk’te 75, D-Smart’ta 79, Tivibu’da 87, Turkcell TV+’ta 73 ve Kablo TV’de 227. kanalda izlenebiliyor. 

HT Spor ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor canlı yayın frekans bilgileri - 4. Resim

HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Bilgileri

  • 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
  • Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
  • Sembol Oranı: 30000

Yayıncı Platformlar

  • Digitürk: Kanal 75
  • D-Smart: Kanal 79
  • Tivibu: Kanal 87
  • Kablo TV: Kanal 227
  • Turkcell TV+: Kanal 73
  • Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

Kaynak: Türkiye Gazetesi

