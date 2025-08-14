HT Spor ücretli mi, canlı yayın nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? HT Spor canlı yayın frekans bilgileri

TFF 2. ve 3. Lig maçlarının yeni yayıncısı olarak sezon boyunca ekranlarda olacak kanal, futbolseverlere hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden erişim imkanı sağlıyor. HT Spor'da izleyiciler, ister evlerinden ister mobil cihazlarından karşılaşmaları takip edebiliyor.

HT SPOR ÜCRETLİ Mİ?

HT Spor ücretsiz olarak birçok futbol maçını izleyicilerle buluşturuyor. Uydu aracılığıyla HD ve şifresiz yayın yapan HT Spor kanalına herhangi bir ek ücret ödemeden maçlar takip edilebiliyor.

Digitürk, D-Smart, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi platformlardan izlemek isteyenler ilgili platformların üyelik koşullarına tabii oluyor. YouTube üzerinden yayınlanan maçlar ise tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

HT SPOR CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

HT Spor’da maçları canlı izlemek için uydu alıcınıza kanalın frekansını taramanız yeterli. HT Spor frekans bilgileri ile canlı yayına ulaşılabiliyor.

HT SPOR KAÇINCI KANALDA?

HT Spor Digitürk’te 75, D-Smart’ta 79, Tivibu’da 87, Turkcell TV+’ta 73 ve Kablo TV’de 227. kanalda izlenebiliyor.

HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Bilgileri

42° Doğu Uydusu, Batı Beam

Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

Yayıncı Platformlar