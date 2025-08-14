Beşiktaş - St Patricks maçı ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Tammy Abraham'ın sahada olması bekleniyor!
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile karşılaşacak Beşiktaş, turu getirecek rövanş mücadelesine Tüpraş Stadı’nda çıkıyor. İlk maçta deplasmanda 4-1’lik net bir skorla üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde işi bitirip play-off biletini cebine koymak istiyor. Futbolseverler tarafından ise Beşiktaş - St Patricks maçı ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik merak ediliyor.
Beşiktaş’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İngiliz golcü Tammy Abraham, sergilediği performansla şimdiden taraftarın favorisi haline geldi. İrlanda’da oynanan ilk karşılaşmada 29 dakika içinde üç gol atarak hat-trick yapan tecrübeli santrfor bu sezon 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Peki, Beşiktaş - St Patricks maçı ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik?
BEŞİKTAŞ - ST. PATRICKS İLK 11 BELLİ OLDU MU?
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş ile St. Patrick’s karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların sahaya çıkması beklenen Beşiktaş - St Patricks ilk 11 kadrosu belli oldu.
Beşiktaş Muhtemel 11: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham
St Patricks Muhtemel 11: Anang, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond, Lennon, Forrester, Leavy, Mulraney, Power, Melia
BEŞİKTAŞ - ST. PATRICKS CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
Beşiktaş - St Patricks maçı HT Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Nobre tarafından yönetilecek Beşiktaş - St Patricks maçı bu akşam ekranlarda yer alacak.
BEŞİKTAŞ - ST. PATRICKS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rövanş karşılaşması 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de start alacak. Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 4-1 galip gelerek avantajı elinde bulunduruyor.
BEŞİKTAŞ - ST. PATRICKS YENERSE TURU GEÇER Mİ, RAKİBİ KİM OLACAK?
Beşiktaş, sahasında alacağı galibiyet veya beraberlikte, hatta iki farklı yenilgilerde dahi adını play-off turuna yazdıracak. 90 dakikanın üç farklı St. Patrick’s lehine bitmesi halinde maç uzatmalara gidecek, dört farklı mağlubiyette ise siyah-beyazlılar turnuvaya veda edecek.
Beşiktaş turu geçerse, Astana-Lausanne eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Lausanne, Astana’yı 3-1 yenerek avantaj sağlamıştı. Beşiktaş'ın play-off rakibinin Lausanne olması öngörülüyor.