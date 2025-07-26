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GS Plus ücretli mi, nasıl indirilir? Premium üyelik şartı merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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GS Plus ücretli mi, nasıl indirilir? Premium üyelik şartı merak ediliyor
Galatasaray, Dijital Platform, GS Store, Maç Biletleri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın dijital platformu GS Plus taraftarlar arasında büyük ilgi görüyor. Sarı-kırmızılılar GS Plus uygulamasının nasıl indirileceğini ve ücretli olup olmadığını merak ediyor. Peki GS Plus’ın kaç farklı sürümü var, Premium üyelik şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

Galatasaray’ın dijital platformu GS Plus taraftarlar arasında hızla yaygınlaşıyor. Peki GS Plus uygulaması ücretli mi? Nasıl indirilir ve Premium üyelik şartları neler? İşte detaylar...

GS Plus ücretli mi, nasıl indirilir? Premium üyelik şartı merak ediliyor - 1. Resim

GS PLUS ÜCRETLİ Mİ?

GS Plus uygulamasının temel sürümü ücretsiz olarak sunuluyor. Böylece her Galatasaray taraftarı uygulamaya kolayca erişip geniş içeriklerden faydalanabiliyor. Ancak daha fazla özellik ve özel avantajlar için Premium üyelik gerekiyor.

Premium paketinde özel içeriklerin yanı sıra GS Store alışverişlerinde indirim, GS Para puanlarında avantaj, maç biletlerinde öncelik ve özel çekilişlere katılım gibi birçok ayrıcalık sunuyor.

GS Plus Premium aboneliği aylık veya yıllık olarak tercih edilebiliyor. Aylık abonelik 350 TL, yıllık abonelik ise 2.286 TL karşılığında alınabiliyor.

GS Plus ücretli mi, nasıl indirilir? Premium üyelik şartı merak ediliyor - 2. Resim

GS PLUS NASIL İNDİRİLİR?

Galatasaray taraftarları, GS Plus uygulamasını Google Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak indirebilir. Daha sonra kullanıcılar kolayca üyelik oluşturarak temel hizmetlere erişebilir. 

GS Plus, sarı-kırmızılı taraftarlarına dijital ortamda buluşma ve özel ayrıcalıklar elde etme imkanı sunan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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