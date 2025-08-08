Chat GPT-5 çıktı: Özellikleri neler, ücretli mi?

OpenAI, milyonlarca kişinin kullandığı yapay zeka sohbet botu ChatGPT’nin en yeni versiyonu Chat GPT-5’i resmi olarak duyurdu. Önceki sürümlere göre çok daha hızlı ve doğru cevaplar veren model, artık görsel ve ses tabanlı etkileşim de sunuyor.

CHAT GPT-5'İN ÖZELLİKLERİ

ChatGPT 5, çok daha karmaşık soruları anlayabilen, uzun süreli konuşmalarda bağlamı koruyabilen ve daha doğal bir üslup kullanan yeni bir yapıya sahip.

OpenAI’nin açıklamasına göre model, önceki versiyonlardan %40 daha hızlı cevap veriyor ve %30 oranında daha doğru bilgi sağlıyor.

Ayrıca kullanıcılar, ChatGPT 5 ile görsel, sesli ve metin tabanlı çok modlu (multimodal) etkileşim kurabiliyor.

Yeni sürüm, özellikle eğitim, yazılım geliştirme, içerik üretimi ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda verimliliği artıracak.

OpenAI, ChatGPT 5’in güvenlik filtrelerini de güçlendirerek yanlış bilgi ve zararlı içerik üretme riskini minimuma indirdiğini belirtiyor.

Öne çıkan özellikleri:

Daha hızlı ve doğru cevaplar

Uzun diyaloglarda bağlam koruma

Görsel, ses ve metin destekli çoklu iletişim

Daha insansı yazım ve konuşma tarzı

Güçlendirilmiş güvenlik ve içerik filtreleri

CHAT GPT-5 ÜCRETLİ Mİ?

Chat GPT-5, OpenAI’nin resmi platformunda hem ücretsiz hem de ücretli abonelik paketleriyle sunulacak. Ücretsiz sürümde temel özellikler yer alırken ChatGPT Plus ve Pro aboneliklerinde daha hızlı cevap süresi, gelişmiş özellikler ve yoğun saatlerde öncelikli erişim sağlanacak. API üzerinden kullanmak isteyen geliştiriciler için de ayrı ücretlendirme yapılacak.