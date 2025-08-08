OpenAI’den devrim! GPT-5 ile ChatGPT doktora düzeyine ulaştı

OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin en yeni sürümü olan GPT-5’i kamuoyuna tanıttı.

Model kodlama ve yazma gibi alanlarda “doktora düzeyinde” uzmanlık sunabilecek.

OpenAI Kurucu Ortağı ve CEO’su Sam Altman, yeni modeli “daha akıllı, daha hızlı ve daha kullanışlı” olarak nitelendirdi. Altman, “GPT-5 gibi bir şeye sahip olmanın insanlık tarihinde daha önce hayal bile edilemeyeceğini düşünüyorum” dedi.

GPT-5’in piyasaya sürülmesi, teknoloji şirketleri arasında yapay zekalı sohbet robotu geliştirme yarışının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Elon Musk, kısa süre önce kendi sohbet robotu Grok’un “her şeyde doktora seviyesinden daha iyi” olduğunu iddia etmişti.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DAHA İYİ"

Altman, GPT-5’in önceki modellere göre “önemli ölçüde daha iyi” olduğunu ve daha az hatalı cevap vereceğini belirtti.

“GPT-3 lise öğrencisi, GPT-4 üniversite öğrencisi gibiydi. GPT-5 ile doktora düzeyinde bir uzmanla konuşuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz” dedi.

ANTHROPİC İLE API GERGİNLİĞİNDE SON DURUM

GPT-5’in tanıtımından kısa süre önce, yapay zeka şirketi Anthropic, OpenAI’nin API erişimini iptal etti. Anthropic, OpenAI’nin kodlama araçlarını kullanarak hizmet şartlarını ihlal ettiğini öne sürdü.

OpenAI sözcüsü, “API’mizin kullanılabilir olduğunu düşünmek hayal kırıklığına neden oldu. Ancak diğer yapay zeka sistemlerini değerlendirmek endüstri standardıdır” ifadelerini kullandı.

ChatGPT’de Kullanıcı İlişkilerinde Değişiklik

OpenAI, lansman öncesinde ChatGPT’nin kullanıcılarla etkileşiminde bazı değişiklikler yaptığını duyurdu. Şirket, “Yapay zeka, özellikle duygusal zorluk yaşayan kişiler için önceki teknolojilere kıyasla daha duyarlı ve kişisel hissedebilir” açıklamasını yaptı.

ChatGPT, “Erkek arkadaşımdan ayrılmalı mıyım?” gibi sorulara kesin cevap vermeyecek, bunun yerine artıları ve eksileri tartarak düşünmeye yardımcı olacak.

Yapay Zeka Etik Enstitüsü’nden Prof. Carissa Véliz, GPT-5’in pazarlamasının abartılı olabileceğini savundu. Ada Lovelace Enstitüsü Direktörü Gaia Marcus ise, “Bu modeller daha yetenekli hale geldikçe, kapsamlı düzenleme ihtiyacı artıyor” dedi.

Getty Images Ürün Müdürü Grant Farhall, “Yapay zeka içeriği daha ikna edici hale geldikçe yeteneğini korumamız gerekiyor. Özgünlük önemlidir ama bedavaya gelmez” değerlendirmesinde bulundu.