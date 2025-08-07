Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > OpenAI, GPT-5'i duyurdu! 'En gelişmiş versiyon' vurgusu

OpenAI, GPT-5'i duyurdu! 'En gelişmiş versiyon' vurgusu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
OpenAI, GPT-5&#039;i duyurdu! &#039;En gelişmiş versiyon&#039; vurgusu
Yapay Zeka, Teknoloji, Haber, Haber
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, yapay zeka modelinin yeni ve en gelişmiş versiyonu GPT-5'i kullanıma sundu. OpenAI, yapay zeka modelinin en gelişmiş versiyon olduğunu belirtti.

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, yapay zeka modelinin yeni ve en gelişmiş versiyonu GPT-5'i tanıttı.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, GPT-5'in şirketin şimdiye kadarki en akıllı, hızlı ve kullanışlı yapay zeka modeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, GPT-5'in önceki modellere kıyasla zeka açısından büyük bir sıçrama sunduğu, yazılım, matematik, yazı, sağlık, görsel algı ve daha birçok alanda son teknoloji performansı sergilediği aktarıldı.

GPT-5'in tüm kullanıcılara sunulduğu vurgulanan açıklamada, "Plus" abonelerinin daha fazla kullanım hakkına sahip olacağı, "Pro" abonelerinin ise çok daha kapsamlı ve doğru cevaplar için gelişmiş akıl yürütme yeteneğine sahip "GPT-5 Pro" sürümüne erişebileceği kaydedildi.

OpenAI, GPT-5'i duyurdu! 'En gelişmiş versiyon' vurgusu - 1. Resim

EN GELİŞMİŞ MODEL OLACAK 

Açıklamada, GPT-5'in şimdiye kadarki en güçlü kodlama modeli de olduğu, özellikle karmaşık ön yüz oluşturma ve büyük kod havuzlarında hata ayıklama konularında belirgin gelişmeler gösterdiği belirtildi.

OpenAI'ın açıklamasında, GPT-5'in tek bir komutla estetik duyarlılığa sahip, güzel ve duyarlı web siteleri, uygulamalar ve oyunlar oluşturabildiği, fikirleri sezgisel ve zevkli bir şekilde gerçeğe dönüştürebildiği ifade edildi.

OpenAI, GPT-5'i duyurdu! 'En gelişmiş versiyon' vurgusu - 2. Resim

DÜZENLEME KONUSUNDA GELİŞTİRMELER YAPILDI

Ayrıca açıklamada, gelişmiş yazma kabiliyetleriyle ChatGPT'nin, rapor, e-posta, not alma gibi günlük yazım görevlerinde taslak hazırlama ve düzenleme konularında kullanıcılara daha iyi yardımcı olacağı belirtildi.

Öte yandan Microsoft, OpenAI'nin bugüne kadarki en iyi yapay zeka sistemi olan GPT-5'i çeşitli ürünlerine entegre edeceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek?Evi yandı, yangın devam ederken tepeye çıkıp namaz kıldı! "Allah'tan gelen her şey başımız gözümüz üstüne"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ulaşımda devrimsel adım! Uçan taksiler 2027'de gökyüzünde, süre 15 dakikaya inecek - TeknolojiUçan taksiler 2027'de gökyüzündeInstagram'a üç yeni özellik! Daha fazla etkileşim mümkün... - TeknolojiInstagram'a üç yeni özellik! Daha fazla etkileşim mümkün...Teşekkürler çocuklar! IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te Türkiye’yi gururla temsil etti - TeknolojiTeşekkürler çocuklar! IDA Esports Türkiye'yi temsil etti18 ülkede pazarı silip süpürdü, gözünü Türkiye'ye çevirdi - Teknoloji18 ülkede pazarı silip süpürdü, gözünü Türkiye'ye çevirdiCMF Phone 1 teknoloji tutkunlarıyla buluştu - TeknolojiCMF Phone 1 teknoloji tutkunlarıyla buluştuRobotlar da artık kiralanabiliyor - TeknolojiRobotlar da artık kiralanabiliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...