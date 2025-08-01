OpenAI’den skandal geri adım! ChatGPT konuşmaları Google’a sızdı, kriz büyümeden frene bastılar

"KULLANICILAR İSTEMEDEN MAHREM BİLGİLERİNİ İFŞA EDEBİLİRDİ"

OpenAI'nin Baş Bilgi Güvenliği Sorumlusu Dane Stuckey, Perşembe günü yaptığı açıklamada, özelliğin “kısa süreli bir deneme” olduğunu belirterek, “Bu özellik, insanların istemedikleri şeyleri yanlışlıkla paylaşmaları için çok fazla fırsat sundu” dedi.

Stuckey, ayrıca "dizine eklenen içeriklerin arama motorlarından kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü" ifade etti. Değişikliğin tüm kullanıcılara 1 Ağustos Cuma sabahı itibarıyla uygulanacağı belirtildi.

DUYURU, X'TE PATLAYAN SKANDAL PAYLAŞIM SONRASI GELDİ

Kriz, veri gizliliği uzmanı Luiza Jarovsky’nin X platformunda yaptığı bir uyarıyla patlak verdi. Jarovsky, bazı kullanıcıların ChatGPT ile yaptığı hassas konuşmaların Google’da erişilebilir hale geldiğini gösteren ekran görüntülerini paylaştı.

Konuşmalar arasında taciz hikâyeleri, korku anlatımları, geçici terapi içerikleri gibi son derece kişisel ve duygusal içeriklerin yer aldığı görüldü.

PAYLAŞIM KUTUSU TUZAĞI: KULLANICILAR FARKINDA OLMADAN KUTUYU İŞARETLEDİ

Jarovsky'nin ortaya çıkardığına göre, ChatGPT'nin sohbet paylaşım özelliği aktif edildiğinde kullanıcılar "bu sohbeti keşfedilebilir kıl" kutusunu işaretlemek zorundaydı. Ancak birçok kullanıcı bu seçeneği fark etmeden işaretlemiş olabilir.

Paylaşılan içerikler anonimleştirilmiş olsa da, bazı kullanıcılar, yazışmaların içeriği üzerinden kişisel olarak tanınabileceklerinden endişe etti. Sosyal medyada “mahremiyet skandalı” olarak nitelendirilen olay kısa sürede viral oldu.