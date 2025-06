ChatGPT düzeldi mi? ChatGPT erişim sorunu!

ChatGPT düzeldi mi sorusu gündeme geldi. 10 Haziran Salı günü sabah saatlerinde yaşanan erişim problemi, binlerce ChatGPT kullanıcısının platforma ulaşamamasına neden oldu. “Too many concurrent requests” ve “Something seems to have gone wrong” hatalarıyla karşılaşan kullanıcılar, platformun yeniden çalışıp çalışmadığını merak etmeye başladı.

Yapay zeka teknolojileri günlük hayatın bir parçası haline gelirken, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT platformunda 10 Haziran Salı günü sabah saatlerinde yaşanan erişim sıkıntısı gündeme oturdu. Binlerce kullanıcı, aynı anda platforma erişmeye çalışırken “Mesajınız iletilemedi” ve “Too many concurrent requests” gibi hatalarla karşılaştı. Peki, ChatGPT düzeldi mi? CHATGPT DÜZELDİ Mİ? 10 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde kullanıcılar ChatGPT’ye erişimde ciddi sorunlar yaşadı. Platforma giriş yapan kişiler, soru sormaya çalıştıklarında İngilizce hata mesajlarıyla karşılaştı. Bunlar arasında en yaygın olanları “Hmm… something seems to have gone wrong” (Bir şeyler ters gitti) ve “Too many concurrent requests” (Çok fazla eşzamanlı istek) uyarıları oldu. Gün içinde sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı bu durumu dile getirirken, OpenAI sorunun kaynağını araştırdıklarını açıkladı. Kullanıcı raporlarına göre ChatGPT erişim sorunu bugün saat 15.00’ten sonra düzelmeye başladı. Akşam saatlerine doğru sistem tamamen normale döndü. CHATGPT TOO MANY CONCURRENT REQUESTS HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR? Bu hata, genellikle aynı anda çok fazla kullanıcının platforma erişmeye çalışması sonucu ortaya çıkar. Sistem, kapasite sınırını aştığında “Too many concurrent requests” uyarısıyla işlem yapılmasına izin vermez. Bu gibi durumlarda önerilen adımlar şunlardır: Bekleyin: Basit ama etkili bir çözüm, bir süre bekledikten sonra tekrar denemektir. Yoğunluk azaldığında hata genellikle kendiliğinden ortadan kalkar. VPN kullanıyorsanız bağlantıyı kesin: VPN kullananlar aynı IP üzerinden birçok istekte bulunabiliyor. Bu da sistem tarafından “şüpheli yoğunluk” olarak algılanabiliyor. Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizleyin: Özellikle daha önce ChatGPT ile çok sayıda işlem yapıldıysa, çerezler birikmiş olabilir. Tarayıcı ayarlarından çerez ve önbellek temizliği yapılmalı. CHATGPT YENİDEN ERİŞİM SAĞLAMAK İÇİN EK ADIMLAR Bazı kullanıcılar sorun yaşasa da teknik anlamda birkaç çözüm daha uygulanabilir: Yeni bir sohbet başlatın: Önceki oturum takılmış olabilir. Yeni bir sohbet açmayı deneyin. Farklı tarayıcı kullanın: Google Chrome yerine Firefox veya Microsoft Edge gibi alternatif tarayıcılarla giriş yapmayı deneyin. API bağlantısını kontrol edin: API üzerinden işlem yapan geliştiriciler, gönderdiği komutların formatına dikkat etmeli. Yanlış yapılandırılmış metinler hataya neden olabilir. Bilgisayarı yeniden başlatın: Basit ama etkili bir diğer yöntem de cihazı yeniden başlatmak. İlgili Haber ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Haziran Chat GPT sohbet çalışmıyor sorunu ChatGPT ne zaman düzelecek, ChatGPT mesaj akışında hata düzeldi mi? OpenAI açıklaması kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor! ChatGPT yerine ne kullanabilirim? ChatGPT alternatif yapay zeka uygulamaları

