ChatGPT ne zaman düzelecek, ChatGPT mesaj akışında hata düzeldi mi? OpenAI açıklaması kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor!

ChatGPT 10 Haziran 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde yaşanan erişim ve Chatgpt mesaj akışında hata problemleriyle gündemde. Kullanıcıların bir kısmı uygulamaya hiç erişemezken, bazı kullanıcılar ise geç cevap alma, bağlantı hataları ve sistemsel yavaşlık gibi sorunlarla karşılaştı. Sorunun kaynağı ve ne zaman tamamen çözüleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. ChatGPT ne zaman düzelecek sorusu ise gündemin merkezinde.

CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

OpenAI tarafından yürütülen açıklamalarda yaşanan kesintinin dünya genelindeki belirli kullanıcı gruplarını etkilediği ve ekiplerin sistemde “yüksek hata oranları ve gecikmeler” raporladığı dile getiriliyor .

Sorunun sabah 10.00 civarında başladığı, bazı kesimlerde ise kısmen erişim sağlanabildiği belirtiliyor. OpenAI ise hala sorunun ana sebebini araştırıyor. Şirket “araştırmalar sürüyor” mesajıyla kullanıcıları bilgilendirdi.

Kesintinin ne zaman tamamen sonlanacağıyla ilgili net bir süre vermeyen yetkililer, süreci adım adım değerlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Chat GPT kullanıcıları OpenAI’ın durum sayfasındaki (status.openai.com) güncellemeleri takip ederek gelişmeleri izleyebilecek.

CHATGPT DÜZELDİ Mİ?

Kimi kullanıcılar hala erişimde sorun yaşasa da ChatGPT'de yavaşlamalarla birlikte kısmi açılma belirtileri görüldü. Downdetector verilerine göre kesinti sabah erken saatlerden itibaren kaydedilirken bazı kullanıcılarda sistem yeniden çalışmaya başlamış durumda.

ChatGPT erişim sorunu kısmı ve gecikmeli olarak devam ederken sorunun tam anlamıyla çözülmesi için gerekli çalışmalar sürdürülüyor.

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CHATGPT YASAKLANDI MI?

Güncel ChatGPT erişim sorunu kullanıcı erişim kısıtlaması veya hükümet yasaklarıyla ilgili değil. Kullanıcılar sosyal medya ve forumlarda “ChatGPT yasaklandı mı?” sorusunu sorarken halihazırda herhangi bir ülke tarafından alınmış yasaklayıcı bir karar bulunmuyor.

Mevcut erişim sorunlarının nedeni, büyük ihtimalle altyapı yükü veya sistemsel bir aksaklık olarak görülüyor.