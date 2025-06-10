ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Haziran Chat GPT sohbet çalışmıyor sorunu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2025 12:41 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 12:46 - Güncelleme:

Son zamanların en yaygın yapay zeka aracı ChatGPT çöktü yönünde kullanıcılar bildirimde bulunuyor. 10 Haziran Chat GPT erişim sorunu gündeme gelirken kullanıcılar bağlantı hatası ve sohbet kısmının çalışmadığı bildirildi. ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor merak edildi.

ChatGPT çöktü mü, yapay zeka sohbet botu neden çalışmıyor merak ediliyor. Chat GPT 10 Haziran erişim sorunu gündeme geldi. CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ? Yapay zeka uygulaması ChatGPT sohbet kısmı çalışmıyor. Kullanıcılar sohbet botunun çalışmadığı uyarısında bulunuyor. Downdedector verilerine göre kullanıcı raporlar OpenAI şirketinde problem olduğuna işaret ediyor. CHAT GPT NEDEN AÇILMIYOR? Open AI tarafından geliştirilen Chat GPT 10 Haziran tarihinde sohbet kısmında erişim sorunu yaşandı. Sorulan sorulara veya sohbet akışına cevap vermeyen Chat GPT sohbet botunda meydana gelen sorun sonrası kullanıcılar erişim sağlanamadığı bildiriminde bulundu. CHAT GPT SOHBET ÇALIŞMIYOR SORUNU Chat GPT sohbet botunun çalışmadığı bildirildi. Yapay zekanın üreticisi Open AI tarafından arızaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kusa süre içinde çözülmesi bekleniyor. Kullanıcılar uygulamalarda zaman zaman bu tür teknik sorunların yaşanabileceğini ifade ediyor. İlgili Haber OpenAI, ChatGPT'ye entegre yeni kodlama yardımcısı Codex’i duyurdu: Nasıl kullanılır?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan