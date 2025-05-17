OpenAI, ChatGPT'ye entegre yeni kodlama yardımcısı Codex’i duyurdu: Nasıl kullanılır?

OpenAI’nin yeni AI kodlama aracı Codex, ChatGPT’ye entegresiyle yazılım geliştirme süreçlerini hızlandırıyor. Kod yazma, hata düzeltme ve test çalıştırma gibi görevleri eşzamanlı olarak gerçekleştiren Codex, geliştiricilere sanal bir iş arkadaşı sunuyor.

OpenAI, yazılım geliştirme dünyasında çığır açacak yeni AI kodlama aracı Codex’i 16 Mayıs'ta tanıttı. ChatGPT’ye entegre edilen Codex, kod yazma, hata düzeltme ve test çalıştırma gibi görevleri bulutta eşzamanlı olarak gerçekleştirebiliyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, Codex’i “sanal bir yazılım mühendisi” olarak tanımlarken aracın geliştiricilerin verimliliğini artıracağını vurguladı.

OPENAI, CHATGPT'YE CODEX ENTEGRASYONUNU RESMEN DUYURDU

16 Mayıs 2025’te OpenAI, ChatGPT platformuna entegre edilen yeni AI kodlama aracı Codex’i resmi olarak tanıttı.

Codex, OpenAI’nin o3 akıl yürütme modelinin yazılım mühendisliği için optimize edilmiş bir versiyonu olan codex-1 ile güçlendirilmiş bir bulut tabanlı asistan.

OpenAI, Codex’in birden fazla yazılım geliştirme görevini aynı anda gerçekleştirebildiğini ve her görevin güvenli bir şekilde izole edilmiş bulut ortamlarında çalıştığını belirtiyor.

Codex’in ChatGPT’nin kenar çubuğundan erişilebilir olduğunu ve geliştiricilerin projelerini dakikalar içinde tamamlamasına imkan tanıdığını vurguladı.

CODEX NEDİR?

Codex, doğal dili anlayarak yazılım koduna dönüştürebilen gelişmiş bir yapay zeka modelidir.

Kullanıcılar yalnızca ne yapmak istediklerini yazarak çeşitli programlama dillerinde çalışan kodlara ulaşabiliyor.

Python, JavaScript, HTML/CSS gibi birçok dili destekleyen Codex, yazılım geliştirme süreçlerinde asistan rolü üstleniyor.

CODEX NASIL KULLANILIR?

Codex, şu an ChatGPT Pro, Team ve Enterprise aboneliklerinde aktif durumda. Kullanmak için ekstra bir kurulum gerekmiyor.

Kodlama yardımcısını kullanmak için: