ChatGPT konuşmalarınızın kullanılmasını istemiyorsanız bu ayarı devre dışı bırakın

ChatGPT konuşmalarınızı model eğitiminde kullanıyor olabilir. Gizliliğinizi korumak için bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

ChatGPT, günlük hayatta sorularımızı cevaplayan bir yardımcısı olsa da konuşmalarınızın OpenAI tarafından model eğitimi için kullanabiliyor. Ancak bu ayarı kapatarak gizliliğinizi güvence altına almak mümkün.

CHATGPT KONUŞMALARINIZI KULLANIYOR OLABİLİR

ChatGPT ile yaptığınız her sohbet, varsayılan olarak OpenAI’nin yapay zeka modelini geliştirmek için kullanılabilir.

Ders notlarından iş planlarına, hatta kişisel dertlerinize kadar her türlü veri, anonimleştirilse bile eğitim sürecine dahil olabilir.

Özellikle hassas bilgiler paylaşan kullanıcılar için gizlilik endişesi oluşurken OpenAI, bu verilerin reklam veya profil oluşturma için değil sadece model iyileştirme için kullanıldığını belirtti.

OpenAI, ayarı kapatmanın sohbet geçmişini de devre dışı bırakacağını ve yeni konuşmaların 30 gün boyunca yalnızca kötüye kullanım denetimi için saklanacağını söylüyor.

Kullanıcıların gizlilikle kolaylık arasında bir seçim yapmasını gerektiriyor. Özellikle iş dünyasında, bu ayar değişikliği hassas verilerin korunması için kritik görülmekte.

BU ÖZELLİĞİ KAPATIN

ChatGPT’de “Chat History & Training/Konuşma geçmişi ve Eğitim” ayarını kapatmak için bilgisayarda şu adımları izleyin:

ChatGPT’yi açın, sol alttaki kullanıcı adınıza tıklayın, “Settings (Ayarlar)” > “Data Controls(Veri Kontrolleri)” sekmesine gidin ve “Chat History & Training” bölümünden "Training (Eğitim)" seçeneğini kapatın.

Mobilde ise uygulamayı açıp sol üstteki menüden,

“Settings (Ayarlar)" > “Data Controls (Veri Kontrolleri)” yolunu takip ederek “Use conversations for training (konuşmaları eğitim için kullan” seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu ayarı kapattığınızda, yeni konuşmalarınız model eğitimine dahil edilmez ve sohbet geçmişiniz kaydedilmez. OpenAI, konuşmaları 30 gün boyunca kötüye kullanım denetimi için sakladığını, ardından kalıcı olarak sildiğini belirtmekte.