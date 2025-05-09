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Para vermeden sonsuza kadar ChatGPT abonesi olabilirsiniz! OpenAL yeni bir abonelik getiriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Para vermeden sonsuza kadar ChatGPT abonesi olabilirsiniz! OpenAL yeni bir abonelik getiriyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ChatGPT kullanıcılarını sevindiren haber geldi. Yapay zeka destekli sohbet platformu ChatGPT için OpenAl’in ‘‘Ömür Boyu’’ paketi seçeneğinin testlerine başladığı öğrenildi. Ömür Boyu paketin fiyatı ise kullanıcıları şaşırtacak.

OpenAL, ChatGPT uygulamasının abonelik planlarında köklü bir değişikliğe gidiyor. Kullanıcılar için aylık bazda  ChatGPT Plus (20 dolar) ve Pro (200 dolar) aboneliklerini sunan yapay zeka platformuna Ömür Boyu abonelik paketi geliyor.

PARA VERMEDEN SONSUZA KADAR ABONELİK

Digital Trends'in haberine göre, ChatGPT’ye ‘Ömür boyu abonelik’ paketi geliyor.  ChatGPT mobil uygulamasının APK dosyasında keşfedilen kod sayesinde ortaya çıkan bu özellik kullanıcıları şimdiden heyecanlandırdı. Bu özelliğin hayata geçmesiyle milyonlarca kullanıcı bir kez ücret ödeyerek ömür boyu ekstra para ödemeden ChatGPT özelliklerini kullanabilecek.

Para vermeden sonsuza kadar ChatGPT abonesi olabilirsiniz! OpenAL yeni bir abonelik getiriyor - 1. Resim

CHATGPT ÖMÜR BOYU PAKETİ NE KADAR OLACAK?

ChatGPT hali hazırda Plus (20 dolar) ve Pro (200 dolar) aboneliklerini sunuyor. Ancak ömür boyu aboneliğin paket ücretleri henüz belli olmadı. Öte yandan mevcut fiyatlar üzerinden bir yıllık Plus aboneliğin 240 dolar yerine 200 dolar gibi indirimli bir rakamla kullanıcılara sunulacağı öngörülüyor.

Para vermeden sonsuza kadar ChatGPT abonesi olabilirsiniz! OpenAL yeni bir abonelik getiriyor - 2. Resim

10 YIL BAZ ALINARAK ÜCRET TARİFESİ UYGULANACAK

ChatGPT ömür boyu paketlerinde fiyatların 10 yıl baz alınarak belirlenmesi bekleniyor. Buna göre ChatGPT Plus abonelikleri 2 bin ila 3 bin dolar arası, Pro plan paketleri ise 20 bin ila 30 bin dolara varan bir fiyattan kullanıcılara sunulacağı öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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