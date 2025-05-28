O ülke vatandaşlarına ChatGPT Plus üyeliği veriyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), OpenAI ile gerçekleştirdiği tarihi iş birliğiyle yapay zeka alanında dev bir adım atıyor. Abu Dabi’de kurulacak Stargate UAE veri merkezi ile BAE, küresel yapay zeka liderliğini hedeflerken tüm vatandaşlara ücretsiz ChatGPT Plus erişimi sağlanacağı iddiaları merak uyandırıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), OpenAI ile yaptığı çığır açan iş birliğiyle, yapay zekayı eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerine entegre ederek küresel teknoloji sahnesinde adından söz ettiriyor.

Abu Dabi’de inşa edilecek dev Stargate UAE veri merkezi, BAE’yi Ortadoğu’nun yapay zeka merkezi yapma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

O ÜLKE VATANDAŞLARINA CHATGPT PLUS ÜYELİĞİ VERİYOR

BAE, OpenAI ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşmasıyla, ChatGPT’yi ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu iş birliği, “OpenAI for Countries” programının bir parçası olarak yapay zekayı eğitim, sağlık, enerji ve kamu hizmetleri gibi kritik sektörlere entegre etmeyi amaçlıyor.

Özellikle Abu Dabi’de inşa edilecek Stargate UAE veri merkezi, 2026 yılına kadar bir gigawatt hesaplama kapasitesiyle dünyanın en güçlü yapay zeka altyapılarından biri olacak.

Bu proje, G42, Oracle, NVIDIA, Cisco ve SoftBank gibi teknoloji devlerinin katılımıyla hayata geçiriliyor. BAE’nin küresel yapay zeka yarışında liderlik iddiasını güçlendiriyor.

BAE'DE CHATGPT PLUS ÜCRETSİZ OLUYOR İDDİASI DOĞRU MU?

Sosyal medyada dolaşan “ BAE'detüm vatandaşlara ücretsiz ChatGPT Plus” iddiası, henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Söylentiler, BAE’nin yapay zeka erişimini kitlesel olarak artırma hedefinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. ChatGPT’nin ücretsiz sürümü (GPT-3.5) halihazırda BAE’de erişilebilir durumdayken aylık 20 dolarlık ChatGPT Plus’ın ücretsiz olacağına dair haberler heyecana neden oldu.

Ücretsiz premium erişim, şimdilik bir söylenti olarak kalsa da BAE’nin teknoloji vizyonu, yapay zekayı vatandaşların günlük yaşamına entegre ederek erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.

DUBAİ'DE ÜCRETSİZ CHATGPT PLUS ÜYELİĞİ

Dubai ve Abu Dabi gibi BAE’nin büyük şehirlerinde, ChatGPT’nin kamu hizmetlerine entegrasyonuyla vatandaşların yapay zeka araçlarına erişimi kolaylaşacak. Özellikle eğitimde, ChatGPT tabanlı araçlar öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyebilir. Sağlık sektöründe ise hasta bilgilendirme ve teşhis süreçlerinde yardımcı olabilir. Ancak ücretsiz ChatGPT Plus üyeliği iddiası, resmi bir doğrulama olmadan sosyal medyada hızla yayıldı.

BAE hükümeti, yapay zekayı vatandaşların günlük yaşamına entegre ederek verimliliği artırmayı ve hizmet kalitesini yükseltmeyi planlıyor.

Örneğin, devlet uygulamaları veya eğitim platformları üzerinden ChatGPT tabanlı araçlarla hizmet sunulması, premium abonelik olmadan da erişimi mümkün kılabilir.

OpenAI ile yapılan anlaşma, sadece bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda kurumları da güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak, ücretsiz ChatGPT Plus erişiminin kapsamı, süresi ve uygulanabilirliği hakkında detaylar henüz netleşmedi.



