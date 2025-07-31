Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alımı! Başvurular ne zaman, nereden yapılıyor?

Adalet Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla 2025 yılı için toplam 5.000 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Personel Genel Müdürlüğü’nün 1.500 zabıt katibi alımı ilanı ise gündeme geldi.

Peki, Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI 1500 ZABIT KATİBİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 1.500 sözleşmeli zabıt katibi alımı için başvuru süreci, 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve 15 Ağustos 2025 saat 23.59’da sona erecek.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ve sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü açıklanacak.

Ardından zabıt katibi adayları için 13 Eylül 2025 Cumartesi günü uygulamalı sınav yapılacak. Bu sınavda adayların 3 dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazmaları beklenecek.

Uygulamalı sınavı başarıyla geçen adaylar en geç 22 Eylül'de duyurulacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınav süreci ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü başlayacak.

ZABIT KATİMİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Zabıt kâtibi alımı için genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, 15 Ağustos 2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, 657 sayılı Kanun’un 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak ve görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak yer alıyor.

Ayrıca, 2024 KPSS’de lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Zabıt katibi için yaş sınırı, 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olmak (35 yaşını bitirmemiş olmak) olarak belirlendi.

Özel şartlar arasında, adayların hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, adalet ön lisans, ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı veya lise/dengi okulların adalet/bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmaları gerekiyor.