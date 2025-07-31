CTE personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur? 3500 personel branş dağılımı açıklandı

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak 3.500 personel almaya hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklama sonrası adaylar, CTE 3500 personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur konularını araştırıyor. CTE personel alımı branş dağılımı da açıklandı.

CTE 3500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3 bin 5000 personel için resmi ilanı yayımladı. Buna göre başvurular 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 15 Ağustos 2025 tarihinde 23.59'da sona erecek.

CTE PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden, Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapılacak. Adaylar, 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek “Adalet Bakanlığı/İş Başvuru” ekranını kullanarak başvurularını tamamlayacak.

Başvuru sırasında başvurdukları branşın özel şartları arasında aranana belgeleri de sisteme yüklemeleri istenecek.

Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru yapabilecek.

CTE 3500 PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 3.500 personel alımı, çeşitli branşlarda istihdam sağlayacak. Bu kapsamda;

3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı) ve 24 destek personeli (hizmetli) alınacak.

CTE 3500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları arasında genel ve özel şartlar yer alıyor. Genel şartlar arasında,

Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, belirli suçlardan mahkum olmamak, askerlikle ilişiği bulunmamak ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması yer alıyor.

Ayrıca, infaz ve koruma memurları için 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmak (30 yaşını bitirmemiş olmak), diğer unvanlar için ise 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

Adayların 2024 KPSS’den (lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94) en az 70 puan almış olmaları şartı da aranıyor.

Özel şartlar da başvurulacak pozisyona göre değişmekte. İnfaz ve koruma memurları için erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa olmamak ve boy-kilo farkı 13'ten fazl, 17'den az olmaması gerekiyor.

Şöforler için, sürücü belgesi (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D1 sınıfı sürücü belgesi) gerekiyor.