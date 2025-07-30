Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru personel alımı başvuruları bekleniyor

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı için başvuru tarihleri araştırılıyor. Bakan Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada 20 bin personel alımına ilişkin branş dağılımını açıkladı.

Adalet Bakanlığı 2025 yılında 20 bin personeli kadrolarına katmak için harekete geçti. Başvuru kılavuzunun henüz yayınlanmadığı Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman başlayacak, merak ediliyor.

ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanlığı’nın 20 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sürecin Eylül 2025’te başlaması bekleniyor.

17 Temmuz'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan alımların başvuru tarihleri yayımlanacak kılavuzla birlikte netleşecek.

Adayların, Adalet Bakanlığı resmi web sayfası ve Personel Müdürlüğü'nün duyuruları takip etmesi öneriliyor.

Geçmiş yıllarda başvurular yaz sonu veya sonbahar başında gerçekleşmişti. Bu yılki alımlar da benzer bir takvimin izlenmesi bekleniyor. Bakan Tunç'u sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “peyderpey” ifadesi, alımların iki aşamada yapılabileceğini işaret etti.

ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Adalet Bakanlığı, 20 bin personel alımı için zabıt katibi, infaz koruma memuru, destek personeli ve diğer unvanlarda kadrolar açacağını duyurdu. Ancak branş dağılımı ve kontenjanlar henüz netleşmedi. Kılavuzun paylaşılmasıyla birlikte 20 bin personel branş dağılımı ve kadro sayısı netlik kazanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı için başvuruların yalnızca e-Devlet üzerinden alınacağı açıklandı. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Adaylar, https://www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirecek.