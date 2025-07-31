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Adalet Bakanı Tunç'tan gündemle ilgili açıklamalar: Soruşturma varken bile rüşvet alıyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adalet Bakanı Tunç&#039;tan gündemle ilgili açıklamalar: Soruşturma varken bile rüşvet alıyorlar
Adalet Bakanı, Terör, Yolsuzluk, Belediyeler, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Tunç, Manavgat ve Şile’de rüşvete suçüstü yapıldığını hatırlatıp, CHP’li belediyeler için “Soruşturma varken bile yolsuzluk devam etti” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye’den belediyelerdeki yolsuzluklara kadar gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Terörün Türkiye’nin ayağında bir pranga olduğunu belirten Bakan Tunç, açıklamalarına şöyle devam etti:

Adalet Bakanı Tunç'tan gündemle ilgili açıklamalar: Soruşturma varken bile rüşvet alıyorlar - 1. Resim

Terör örgütünün fesih kararı ve silahları bırakması bir pazarlığın sonucu değil. Devlet böyle bir pazarlığa girmez. Bundan sonraki süreçte TBMM’de kurulacak olan komisyon, başlayacak olan çalışmalar çok önemli. Meclis, gündemine hakimdir. 41 yıldan bu yana ülkemizin kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Binlerce şehit verdik. Bölge insanı huzursuz oldu. Terör belası olmasaydı Türkiye çok daha gelişmiş bir ülke olurdu.

11. YARGI PAKETİ GELİYOR

11’inci Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Bütün toplumu ilgilendiren çok sayıda yargı paketini hayata geçirdik. Özellikle hem hukuk yargılamalarının etkinliğini sağlamak, uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak ve yargı kapasitemizin güçlendirilmesi anlamında 264 hedef var.

HASTA TUTUKLULAR

Hasta tutuklularla ilgili Meclis’te 10’uncu Yargı Paketi’nde bir düzenleme yapıldı. Meclisimiz şöyle bir değişiklik yaptı, erteleme yerine konutta infaza geçilmiş oldu. Bunların evlerinde cezalarını çekmeleri bakımından kanun değişikliği yapıldı.

BELEDİYELERE SORUŞTURMA

Olayı sadece CHP’li belediyelere yönelik olarak algılamak çok yanlış. Aralarında AK Partili belediyelerin de olduğu birçok belediye yönelik soruşturmalar yapıldı, mahkûmiyetler oldu. AK Partili belediyelere de suçüstü yapıldı ve cezaları kesildi.

MASAK RAPORU, İTİRAFLAR

Bu soruşturmalarda ortada MASAK raporu, ifadeler, itirafçıların beyanları var. Bir yandan da yolsuzluğun devam ettiğini görüyoruz. Manavgat’ta, Şile’de suçüstü yapıldı. İzmir’de eski belediye başkanı ile ilgili olarak raporları savcılığa gönderen kendi belediye başkanları.

TAHLİYE İDDİASI ASILSIZ

İptal üzerine yeni bir düzenleme yaptık. Örgüt adına suç işleyenler hem işlediği suçun cezasını alırlar hem de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. AYM, bunu da iptal etti. Bu karardan sonra Meclis yeni bir düzenleme yapmadı. Örgüt adına suç işleyenler belirtilen cezayı çekiyor. 700 kişinin tahliye olacağı doğru değil.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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