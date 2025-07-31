Tüketicinin tercihi gross-markete kayıyor! Alışverişte 'toptan'a geçtik!

KAAN ZENGİNLİ - Büyüklüğü 1 trilyon TL’yi aşan organize gıda perakende sektöründe, tüketici trendleri yeniden şekilleniyor. Hemen hemen bütün zincir marketlerin uyguladığı ‘çok şubeli’ sistemle her sokakta market olmasına rağmen, tüketiciler ‘toptan fiyatına perakende’ satış yapan gross-marketlere yönelmeye başladı. Tekstilden gıdaya çok geniş yelpazesi ve uygun fiyatla öne çıkan bu marketler, tüketicilerin aylık toptan alışveriş yapma alışkanlığını yeniden kazanmasının da yolunu açtı.

BÜYÜME POTANSİYELİ YÜKSEK

Gross-marketler; indirim marketlerinde olduğu gibi az sayıda personel, sade mağaza tasarımı ve yüksek hacimli satışa dayalı iş modeliyle çalışıyor. Geleneksel zincir marketlerin aksine, tüketicilere toptan fiyatlara yakın ürün sunabiliyorlar. Bazıları bireysel müşterilere, bazıları ise hem bireysel hem ticari müşterilere hitap ediyor. 2023’ten bu yana birçok şehirde açılan gross-marketler, özellikle İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerde hızla yayıldı. Gross-marketlerin perakende sektöründeki payı yüzde 4 civarında seyrediyor. Ancak sektör temsilcileri bu alandaki büyüme potansiyelinin büyük olduğunu ifade ediyor.

ZİNCİRLERDEN GROSS YATIRIMI

Sektör temsilcileri, piyasadaki bu ilgiden faydalanmak isteyen bazı zincir marketlerin de gross-market yatırımına yönelerek artan bu talepten pay almaya çalışacağını öngörüyor. Uzmanlar, gross-marketlerin kalıcı olup olmayacağı konusunda da ikiye bölünmüş durumda. Bazılarına göre bu model kriz geçtikten sonra yerini eski alışkanlıklara bırakacak. Özellikle fiyatları ve indirimleri online takip eden tüketiciler ve küçük işletmeler de gross-marketlerin en önemli kitlesi olarak öne çıkıyor. Sektör uzmanları “Vatandaş için yakın olmak evet ama tercih ucuz olandan yana” derken, 2026 yılına kadar 400-600 yeni gross-market açılmasını bekliyor.