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Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 17'sinin tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangınlar sonrası Eldeş köyünde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ile biraraya gelen Bakan Tunç, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyareti hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, orman yangınları ile ilgili 17 şüphelinin tutukluğu olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklandı - 1. Resim

"GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTIK"

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yangından zarar gören hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli işlemleri başlattık. 26 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında çeşitli illerimizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca derhal başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklu bulunmaktadır. Soruşturmalar büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülmektedir."

"KAHRAMANLARIMIZA KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

Ekiplerin çalışmalarında devam ettiğini söyleyen Tunç, "Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden çalışan tüm orman kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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