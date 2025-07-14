Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Heyeti ile görüşecek
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti Heyetiyle 16 Temmuz saat 11.00'da bir görüşme gerçekleştirecek.
Terörsüz Türkiye yolunda 30 terör örgütü mensubunun silahlarını bırakıp yakmasının ardından gözler atılacak diğer adımlara çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu doğrultuda DEM Parti Heyeti ile bir görüşme gerçekleştirecek.
TARİH VERİLDİ
DEM Parti İmralı Heyeti ile Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek görüşmenin 16 Temmuz saat 11.00'da yapılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta yapılması beklenen görüşme yoğunluk nedeniyle ertelenmişti.
BAHÇELİ VE ÖZEL İLE DE GÖRÜŞECEKLER
DEM Parti'nin İmralı heyeti aynı gün saat 14.00'te TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile saat 13.00'te görüşecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak