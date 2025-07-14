Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Heyeti ile görüşecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti Heyetiyle 16 Temmuz saat 11.00'da bir görüşme gerçekleştirecek.

Terörsüz Türkiye yolunda 30 terör örgütü mensubunun silahlarını bırakıp yakmasının ardından gözler atılacak diğer adımlara çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu doğrultuda DEM Parti Heyeti ile bir görüşme gerçekleştirecek.

TARİH VERİLDİ

DEM Parti İmralı Heyeti ile Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek görüşmenin 16 Temmuz saat 11.00'da yapılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta yapılması beklenen görüşme yoğunluk nedeniyle ertelenmişti.