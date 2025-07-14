Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüşecek! Tarih belli oldu
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına temaslarda bulunan DEM Parti heyeti, bu kapsamda siyasi parti turuna çıkıyor. Heyet, çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından DEM Parti siyasi parti turuna çıkıyor.
Heyet çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Çarşamba günü saat 14.00’te TBMM'de DEM heyeti ile görüşecek.
Heyetin 17 Temmuz Perşembe günü de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceği öğrenildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar