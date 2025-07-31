CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal, suç örgütü ve kara para aklama soruşturması üzerine gözaltına alındı. Ardından arama motorlarında "Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç kimdir, neden gözaltına alındı?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

RIZA AKPOLAT'IN BALDIZI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç'ın yolsuzlukla ilgili bazı faaliyetlerde ismi geçiyor. Örgüt lideri olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Aziz İhtaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi.

Çiğdem Yankılıç suç örgütü soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele'ye sevk edildi. İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi verilmesi bekleniyor.

Rıza Akpolat’ın suçtan elde ettiği paraları eşinin kardeşleri üzerinden akladığı iddia ediliyor.

ÇİĞDEM YANKILIÇ KİMDİR?

Çiğdem Yankılıç, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin kız kardeşidir. Çiğdem Yankılıç'ın kaç yaşında olduğu ya da ne iş yaptığı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır.

“Suç örgütü kurmak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları üzerine tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal da gözaltına alınmasıyla gündeme geldi.

Çiğdem Yankılıç, doğrudan siyasette ya da kamu görevinde tanınan bir isim değildir. Soruşturmada yer alan bağlantıları nedeniyle gözaltına alınarak kamuoyunun dikkatini çekmiştir.